Προπονητής Λεβερκούζεν: «Ο Ολυμπιακός είναι συμπαγής ομάδα με πολύ έμπειρο προπονητή»
Ο τεχνικός της Λεβερκούζεν, Κάσπερ Χιούλμαντ, μίλησε για τον Ολυμπιακό μετά την κλήρωση των play offs του Champions League.
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League, με στόχο την πρόκριση στους «16» και ο προπονητής της γερμανικής ομάδας, Κάσπερ Χιούλμαντ, μίλησε για τη σύγκρουση με τους νταμπλούχους Ελλάδας, αλλά και για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο προπονητής των «ασπιρινών» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη Bundesliga, αναφέρθηκε και στους Πειραιώτες, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συμπαγής ομάδα με έμπειρο προπονητή, ενώ σχολίασε και την «καυτή» ατμόσφαιρα του «Γ. Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Λεβερκούζεν, Κάσπερ Χιούλμαντ
«Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό εαυτό μας για να πάρουμε την πρόκριση στους «16». Θέλουμε να συνεχίσουμε στη διοργάνωση, αυτός είναι ο στόχος μας.
Ο Ολυμπιακός είναι μια συμπαγής ομάδα, με ξεκάθαρες ιδέες και πολύ έμπειρο προπονητή. Οι οπαδοί στο γήπεδο τους, δημιουργούν εξαιρετική ατμφόσφαιρα, που τους δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση», τόνισε ο Χιούλμαντ.
Μετά την ήττα από τους «ερυθρόλευκους», η Λεβερκούζεν μετράει δύο συνεχόμενες νίκες και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. «Είναι πάντα δύσκολο εναντίον της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, ειδικά στη Φρανκφούρτη. Οι δύο πρόσφατες νίκες μας έκαναν πολύ καλό. ήταν πολύ σημαντικές. Τώρα μας περιμένει ένας άλλος σημαντικός αγώνας. Πηγαίνουμε εκεί για να βασιστούμε στις καλές μας εμφανίσεις και να φέρουμε μια νίκη πίσω στη Λεβερκούζεν», ανέφερε χαρακτηριστικά για το παιχνίδι με την Άιντραχτ.
