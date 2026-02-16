sports betsson
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16 Φεβρουαρίου 2026, 17:56

Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»

Η ηγετική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη: Είμαστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς – Θέλω πέντε νίκες έως τα πλέι οφ – Τεράστιο πριμ για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν και έξτρα μπόνους για το 5Χ5.

Γιώργος Νοικοκύρης
ΚείμενοΓιώργος Νοικοκύρης
Spotlight

Στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του μεγάλου λιμανιού μίλησε στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και τους εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του.

«Σας στηρίζω, εγώ αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για όλους και στο τέλος εμείς θα είμαστε πρωταθλητές», ανέφερε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στον Βάσκο προπονητή και στους παίκτες, ζητώντας τους παράλληλα να αλλάξουν άμεσα την εικόνα του Ολυμπιακού.

«Δώστε τα όλα. Δύσκολες μέρες ξαναήρθαν πρόπερσι, πέρυσι και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και πέρυσι και πρόπερσι το γυρίσαμε και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ το γυρίσαμε! Ξέρουμε να το γυρίζουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές. Όταν το γυρίσατε με Άγιαξ και Λεβερκούζεν, δεν μπορεί να μην το γυρίσετε με ελληνικές ομάδες στα υπόλοιπα ματς του Ελληνικού Πρωταθλήματος».

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ζήτησε επίσης μόνο νίκες μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Super League, ενώ έταξε το μεγαλύτερο πριμ που έχει δοθεί σε ελληνική ομάδα για πρόκριση επί της Λεβερκουζεν, αλλά και έξτρα μπόνους για το 5Χ5 στη Super League.

«Θέλω 5 νίκες και να μπούμε στα πλέι οφ με ψυχολογία Νικητή! Είστε οι καλύτεροι, έχετε τον καλύτερο προπονητή, κάντε πέντε νίκες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να πάρουμε το Πρωτάθλημα. Όλοι πρέπει να πιστέψουμε ότι στο τέλος της σεζόν θα είμαστε Πρωταθλητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μια ηγετική εμφάνιση, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να δίνει το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, περιμένοντας πλέον από τους παίκτες να τα δώσουν όλα στα επόμενα παιχνίδια. «Είστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς, στο χέρι μας είναι και μόνον στο χέρι μας, εμείς θα νικήσουμε, εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα».

Αναλυτικά όσα είπε ο ηγέτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης

«Ήρθα σήμερα εδώ για να σας κοιτάξω στα μάτια, να έχουμε μια ειλικρινή κουβέντα και να συζητήσουμε δυο τρία πράγματα γιατί ο πάνω από όλα είναι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Αφορμή είναι τα τελευταία παιχνίδια που τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Στενοχωρήθηκα κι εγώ και όλος ο κόσμος που αγαπάει τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και πρέπει να καταλάβετε ότι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι τρόπος ζωής για εμάς τους γαύρους.

Στο Τσάμπιονς Λιγκ ξεκινήσαμε στραβά, αλλά με πάθος, συγκέντρωση, με ποιότητα, το γυρίσαμε στα τελευταία τρία ματς και μάλιστα με τα δυο εκτός! Και συνεχίζουμε και έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι με μια σπουδαία ομάδα, τη Λεβερκούζεν.

Έτσι θέλω να κάνετε και στο Πρωτάθλημα. Θέλω 5 νίκες και να μπούμε στα πλέι οφ με ψυχολογία Νικητή! Είστε οι καλύτεροι, έχετε τον καλύτερο προπονητή, κάντε πέντε νίκες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να πάρουμε το Πρωτάθλημα. Όλοι πρέπει να πιστέψουμε ότι στο τέλος της σεζόν θα είμαστε Πρωταθλητές. Οι παίκτες, οι προπονητές, τα ball boys, γιατροί, φυσικοθεραπευτές, οι κηπουροί και όλοι όσοι έχουν την ευλογία να βρίσκονται στον οργανισμό του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

Αυτή τη στιγμή έχουμε το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων ετών και τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία ρόστερ όλων των εποχών. Τρία πρωτοκλασάτα σέντερ φορ (Ελ Κάαμπι, Ταρέμι, Κλέιτον)  Τρία τοπ εξτρεμ (Ζελσον, Ποντένσε, Αντρέ Λουίς) χαφ τεράστιας κλάσης με τον Έσε, τον Τσικίνιο, τον golden boy του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τον Μουζακίτη. Έχουμε τον Κωνσταντή, έναν από τους κορυφαίους γκολκίπερ στην Ευρώπη, τον Ρέτσο που πλέον πανευρωπαϊκά θεωρείται ελίτ αμυντικός και τον Πιρόλα, τον αρχηγό της Σκουάντρα Ατζούρα, μια τεράστια ελπίδα του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Έχουμε τον Ροντινέι, τον Ορτέγα, τον Κοστίνια, παίκτες μεγάλης αξίας που έγραψαν και θα γράψουν ιστορία!

Παίκτες με ποιότητα και προσωπικότητα. Ξέρετε ότι τον Γενάρη έφυγαν δυο παίκτες γιατί ήθελαν να φύγουν, αφού δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Και φέραμε τον καλύτερο εξτρέμ του πρώτου εξαμήνου στην Πορτογαλία, Αντρέ Λουίς και τον αρχισκόρερ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος Κλέιτον.

Είχα προσφορές κοντά στα 20 εκατομμύρια για τον Αντρέ από Γουλβς και Μπενφίκα και για τον Κλέιτον πάνω από δέκα από τα Εμιράτα. Όμως εγώ ήθελα να δυναμώσει ο Ολυμπιακός. Ξέρετε, τα 30-35 εκατομμύρια, αυτά είναι το μπάτζετ μια μεγάλης ομάδας μπάσκετ από τις ελίτ της Ευρωλίγκας!

Ο Μέντι θέλει ένα κλειστό οικογενειακό γκρουπ. Ξέρει ότι θα ικανοποιούσαμε κάθε του επιθυμία στις μεταγραφές. Αλλά εμπιστεύεται εσάς. Και συμφωνώ μαζί του για τον αριθμό των ποδοσφαιριστών και το ρόστερ. Και δε με νοιάζει τι λέει ο καθένας από την στιγμή που ο προπονητής, ο Ντάρκο, ο Κριστιάν, όλοι εσείς είστε ικανοποιημένοι.

Και όλα τα πληρωμένα τρολάκια και δημοσιογράφους «λογιστές» (όλοι δήθεν Ολυμπιακοί) -από κέντρα πολύ γνωστά σε εμάς (τους ξέρουμε όλους με ονοματεπώνυμα)- που κάνουν κριτική σε εμένα, στον προπονητή  και σε εσάς, δε μας αγγίζουν, δε μας αφορούν!

Σας ξαναλέω, εγώ σας στηρίζω, εγώ αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για όλους και στο τέλος εμείς θα είμαστε πρωταθλητές!

Εμείς ξέρουμε τι σχέση έχουμε, είμαστε οικογένεια και ξέρετε καλύτερα από όλους ότι για μένα, ο Ολυμπιακός είναι πάθος είναι μια μεγάλη αγάπη!

Και σας ξαναλέω: Δώστε τα όλα. Δύσκολες μέρες ξαναήρθαν πρόπερσι, πέρυσι και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και πέρυσι και πρόπερσι το γυρίσαμε και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ το γυρίσαμε! Ξέρουμε να το γυρίζουμε και ξέρουμε πως είμαστε ΝΙΚΗΤΕΣ και ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ. Όταν το γυρίσατε με Άγιαξ και Λεβερκούζεν, δεν μπορεί να μην το γυρίσετε με ελληνικές ομάδες στα υπόλοιπα ματς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός, ο Λεβαδειακός, αύριο ο Παναιτωλικός η ο ΟΦΗ, όλοι οι κατώτεροι αντίπαλοί  μας, μας έχουν διαβάσει, θα παίζουν κλειστά δυνατά πίσω, αλλά εσείς πρέπει να βρείτε τον τρόπο να φτάσουμε στα γκολ, στις νίκες. Θέλω να παίζετε με πάθος, συγκεντρωμένοι κάθε παιχνίδι και με μεγάλη ένταση. Και δε θέλω άλλη ένταση στην Ευρώπη και άλλη στην Ελλάδα.

Θέλουμε όλοι να είμαστε στο Champions League, εκεί ανήκουμε, αλλά ο δρόμος για να φτάσεις εκεί είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και η κατάκτησή του!

Είστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς, στο χέρι μας είναι και μόνον στο χέρι μας, εμείς θα νικήσουμε, εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα!

Σας ξαναλέω: Είμαστε ΝΙΚΗΤΕΣ και γεννημένοι ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ».

inTown
