Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αποδείξει πως βρίσκεται δίπλα στην ομάδα και στα δύσκολα, με την παρουσία του στις προπονητικές εγκαταστάσεις στον Ρέντη να ανεβάζει κατακόρυφα την ψυχολογία όλων στην ομάδα. Μετά τα όσα είπε ο ίδιος στους παίκτες και τον προπονητή πήρε τον λόγο αρχικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όπου δεν έκρυψε την σιγουριά του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός από τη φύση του πρέπει να κατακτά τίτλους. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και έτσι τον αντιμετωπίζουν όλοι. Η φιλοσοφία μου δεν αλλάζει και την έχω σε όλη μου την αθλητική ζωή. Έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα και θα κάνουμε μαζί ακόμα περισσότερα!! Είμαστε ενωμένοι, περισσότερο από ποτέ, θέλουμε και κυρίως μπορούμε να το γυρίσουμε! Και πιστεύω ξεκάθαρα ότι εμείς θα είμαστε Πρωταθλητές!»

Εκ μέρους των παικτών μίλησε ο Παναγιώτης Ρέτσος δείχνοντας με τα λόγια του πόσο το πιστεύουν όλοι στην ομάδα: «Θα το γυρίσουμε. Κι εμείς σε κοιτάζουμε πάντα στα μάτια και ξέρουμε ότι στα δύσκολα πάντα είσαι εδώ να μας στηρίξεις. Θα τα δώσουμε όλα και θα είμαστε Πρωταθλητές. Θέλω να πω για όποια κριτική γίνεται ότι πολλές φορές γίνεται από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο. Πέρσι ήμασταν χειρότεροι στη Λιβαδειά και με ένα σουτ του Μούζα στο τέλος νικήσαμε. Φέτος αν είχαμε λίγη τύχη θα περνούσαμε πολύ πιο εύκολα αλλά σκοντάψαμε. Εμείς όμως παρά την τύχη που δεν είχαμε, θα παλέψουμε, θα πιέσουμε και θα το γυρίσουμε. Δε θυμάμαι ποτέ καλύτερο γκρουπ παικτών, πιο ενωμένο και με τόσο καλές προσωπικότητες. Θα τα δώσουμε όλα!»

Και ο Ποντένσε από την πλευρά του συμφώνησε με τον αρχηγό και συμπλήρωσε: «Έχει δίκιο ο Πάνος. Τεχνικά έχουμε παίξει καλύτερα από παλιά, δηλαδή με την ΑΕΚ και Λεβαδειακό ήμασταν καλύτεροι από πέρυσι, αλλά πέρυσι νικήσαμε και φέτος ισοπαλία. Είμαστε πολύ καλά τακτικά, αλλά μας λείπει η λεπτομέρεια και θα τη βρούμε, είμαστε ενωμένοι και θα το γυρίσουμε». Και ο Τζολάκης και ο Ταρέμι συμφώνησαν με τον Ρέτσο και τον Ποντένσε, όπως και όλοι οι ερυθρόλευκοι που δείχνουν έτοιμοι και αποφασισμένοι για «απαντήσεις» και στο χορτάρι.