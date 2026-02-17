Ολυμπιακός: Πάνοπλος κόντρα στη Λεβερκούζεν – Η αποστολή (pic)

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με την Λεβερκούζεν (18/2, 22:00) για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν στον Ρέντη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα, με τον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών να μην αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες. Πρώτη φορά σε αποστολή Champions League βρίσκονται οι Κλέιτον και Λουίζ, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Πιρόλα, που επέστρεψε από τραυματισμό.

Ως εκ τούτου η αποστολή απαρτίζεται από τους: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Η σχετική ανάρτηση:

Οι Πειραιώτες, έχοντας τη βοήθεια των οπαδών τους που αναμένεται να γεμίσουν σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό παιχνίδι το «Γ. Καραϊσκάκης», θα παλέψουν για να πάρουν τη νίκη, που θα τους δώσει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς, που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία.