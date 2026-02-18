«Καμίνι» το Καραϊσκάκη: Ανακοινώθηκε sold out κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να φορέσει για μία ακόμη φορά το ευρωπαϊκό του κοστούμι. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 22:00 τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων για τα play offs του UEFA Champions League. Με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φιλοδοξεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα και σε ένα πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Φυσικά, για πολλοστή φορά, σύμμαχο στις προσπάθειές τους οι παίκτες του Ολυμπιακού θα έχουν τους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με τις «ασπιρίνες» και το κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» θα… κοχλάζει, ωθώντας τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ προς μία μεγάλη εμφάνιση.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

🔴⚪ SOLD OUT! 💥 🆚 Bayer 04 Leverkusen pic.twitter.com/kGac6aby1o — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 18, 2026

Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, πως έχουν απομείνει κάποια ελάχιστα VVIP εισιτήρια, προς διάθεση του κοινού.

Με τον 12ο παίκτη πλάι τους, λοιπόν, οι Πειραιώτες για μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά. Για μία ακόμη θρυλική ευρωπαϊκή νίκη.