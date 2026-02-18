«Καμίνι» το Καραϊσκάκη: Ανακοινώθηκε sold out κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
Κατάμεστο, όπως αναμενόταν, θα είναι το Καραϊσκάκη στο πρώτο ματς των πλέι-οφ του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
- Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε
- Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
- «Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
- Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να φορέσει για μία ακόμη φορά το ευρωπαϊκό του κοστούμι. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 22:00 τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων για τα play offs του UEFA Champions League. Με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φιλοδοξεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα και σε ένα πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Φυσικά, για πολλοστή φορά, σύμμαχο στις προσπάθειές τους οι παίκτες του Ολυμπιακού θα έχουν τους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με τις «ασπιρίνες» και το κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» θα… κοχλάζει, ωθώντας τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ προς μία μεγάλη εμφάνιση.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
🔴⚪ SOLD OUT! 💥
🆚 Bayer 04 Leverkusen pic.twitter.com/kGac6aby1o
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 18, 2026
Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, πως έχουν απομείνει κάποια ελάχιστα VVIP εισιτήρια, προς διάθεση του κοινού.
Με τον 12ο παίκτη πλάι τους, λοιπόν, οι Πειραιώτες για μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά. Για μία ακόμη θρυλική ευρωπαϊκή νίκη.
- «Καμίνι» το Καραϊσκάκη: Ανακοινώθηκε sold out κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
- Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά
- Η φάση της διοργάνωσης: Τρομερό κάρφωμα του Σμιθ στο Ηρακλής – Μύκονος Betsson (vid)
- Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ
- Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
- LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson
- Μεντβέντεφ – Τσιτσιπάς 0-2: Στέφανος από τα… παλιά και πρόκριση στους «8» του Qatar Open
- Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις