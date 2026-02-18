sports betsson
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
«Καμίνι» το Καραϊσκάκη: Ανακοινώθηκε sold out κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
Champions League 18 Φεβρουαρίου 2026, 18:44

«Καμίνι» το Καραϊσκάκη: Ανακοινώθηκε sold out κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)

Κατάμεστο, όπως αναμενόταν, θα είναι το Καραϊσκάκη στο πρώτο ματς των πλέι-οφ του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Spotlight

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να φορέσει για μία ακόμη φορά το ευρωπαϊκό του κοστούμι. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 22:00 τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων για τα play offs του UEFA Champions League. Με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φιλοδοξεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα και σε ένα πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Φυσικά, για πολλοστή φορά, σύμμαχο στις προσπάθειές τους οι παίκτες του Ολυμπιακού θα έχουν τους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με τις «ασπιρίνες» και το κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» θα… κοχλάζει, ωθώντας τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ προς μία μεγάλη εμφάνιση.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, πως έχουν απομείνει κάποια ελάχιστα VVIP εισιτήρια, προς διάθεση του κοινού.

Με τον 12ο παίκτη πλάι τους, λοιπόν, οι Πειραιώτες για μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά. Για μία ακόμη θρυλική ευρωπαϊκή νίκη.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με Βιοχάλκο +10% και τράπεζες +5% το άλμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με Βιοχάλκο +10% και τράπεζες +5% το άλμα

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 18.02.26

Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 18.02.26

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Champions League 17.02.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Αταλάντα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας
Ελλάδα 18.02.26

Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα - Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής γίνεται γνωστό πως ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής δεν θα είχαν αποτέλεσμα γιατί ήταν αποσυνδεδεμένη η ηλεκτροβάνα.

Νίκος Κλόκας, Δημήτρης Πέρρος
Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
Βουλή 18.02.26

Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»

Στο επίκεντρο της κόντρας των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η ελεγχόμενη προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ Αναστασία Χατζηδάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά
Μπάσκετ 18.02.26

Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κιβωτός του Κόσμου: Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο
Κιβωτός του Κόσμου 18.02.26

Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο

Το δικαστήριο ήταν έτοιμο να εκδώσει σήμερα την απόφαση του αλλά η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι τηρεί το ωράριο λειτουργίας και ως εκ τούτου η αυλαία της διαδικασίας έκλεισε με επεισοδιακό τρόπο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«The Simpsons» – 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις
Ορόσημο 18.02.26

«The Simpsons» - 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις

Για την επίτευξη των 800 επεισοδίων και τις «παράξενες» προβλέψεις των Simpson για το μέλλον μίλησε ο παραγωγός της θρυλικής σειράς –αναφορά της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ
Επικαιρότητα 18.02.26

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ προειδοποιεί «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

«Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας 

Σύνταξη
Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ
On Field 18.02.26

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε

Οι χειμερινές εκπτώσεις δεν θα κρατήσουν για πάντα... Το τελευταίο 10ήμερο έχει φτάσει και είναι η ιδανική στιγμή για να αποκτήσετε όσα είχατε βάλει στο μάτι, πριν εξαντληθούν!

Σύνταξη
Τραμπ: Κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν – Τι αποκαλύπτει το Axios
Έντονη ανησυχία 18.02.26

Ο Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν - Τι αποκαλύπτει το Axios

Τι θα σήμαινε ένας πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν - Ιδιαίτερα ενισχυμένη η αμερικάνικη παρουσία στον Περσικό Κόλπο - Η στάση του Ισραήλ - Τι δηλώνει σύμβουλος του Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής
Ελλάδα 18.02.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής

Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Η αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή εκτέλεσης της ποινής από τη ΔΕΑΒ απορρίφθηκε κι έτσι θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό οριστικά χωρίς τον κόσμο του.

Σύνταξη
Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή

Πρωταγωνιστής ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, τις υποκλοπές, ο Χρήστος Ράμμος μιλά ευθαρσώς για την ανεπούλωτη πληγή στο Κράτος Δικαίου, τη στάση που κράτησαν κυβέρνηση και δικαστικοί στη διερεύνησή του και εξηγεί γιατί το σκάνδαλο αυτό αφορά και απειλεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη της χώρας.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί
Ελλάδα 18.02.26

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν στα Ιωάννινα άλλα τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παράνομες πράξεις του ψευτοϊερέα και για υπόθαλψη

Σύνταξη
Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά
«Είναι λάθος» 18.02.26

Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά

Τρεις δεκαετίες μετά την πρεμιέρα του εμβληματικού θρίλερ, ο Τεντ Λεβίν επανεξετάζει τον ρόλο του Μπάφαλο Μπιλ και αναγνωρίζει ότι ορισμένες πτυχές της ταινίας δεν στάθηκαν καλά στον χρόνο, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα φύλου και στερεοτύπων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Μύκονος Betsson για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
