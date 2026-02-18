sports betsson
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:52

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα… αστέρια! Μετά την 18η θέση στη League Phase του Champions League και την πρόκριση στα playoffs, θα βρει ξανά στο δρόμο του τη Λεβερκούζεν, αυτή τη φορά σε διπλή αναμέτρηση, με στόχο μία θέση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν τους Γερμανούς για την 7η αγωνιστική της League Phase, παίρνοντας την δεύτερη από τις τρεις νίκες στα τελευταία ισάριθμα ματς της πρώτης φάσης που χρειάζονταν, προκειμένου να προκριθούν. Και τώρα έχουν μπροστά τους την απόλυτη πρόκριση…

Το σερί που… τέλειωσε ο Ολυμπιακός

Αφού έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί στην έδρα του, απέναντι σε γερμανικές ομάδες, ο Ολυμπιακός στα προηγούμενα έξι εντός έδρας παιχνίδια τους μετρούσε ισάριθμες ήττες, με το εν λόγω σερί πλέον να «σπάει». Πότε ήταν η τελευταία φορά που οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν απέναντι σε γερμανική ομάδα στο γήπεδό τους; Θα πρέπει να γυρίσουμε το ημερολόγιο στη σεζόν 2011-12.

Τότε, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε είχε επικρατήσει με 3-1 της Ντόρτμουντ πάλι για το Champions League, με σκόρερ τους Χολέμπας (8’), Τζιμπούρ (40’) και Μοδέστο (79’), ενώ για τους φιλοξενούμενους είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 26’ ο Λεβαντόφσκι. Και έκτοτε, είχε μόνο ήττες απέναντι σε Σάλκε, Μπάγερν Μονάχου, Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Φράιμπουργκ.

YouTube thumbnail

Και φυσικά ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στην εντός έδρας προϊστορία με τη Λεβερκούζεν, αφού εκτός από το πρόσφατο 2-0, το 2002 ο Ολυμπιακός επικράτησε 6-2 των Γερμανών, στη Ριζούπολη. Το σκορ άνοιξε, τότε, στο 22ο λεπτό με γκολ του Μπέρντ Σνάιντερ για τη Λεβερκούζεν.

Στο 27ο λεπτό ο Τόμας Κλάινε σημείωσε αυτογκόλ και το σκορ έγινε 1-1. Πριν τελειώσει το πρώτο μέρος και συγκεκριμένα στο 38’, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 2-1. Στο 44ο λεπτό ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς έστειλε τους Πειραιώτες με σαφές προβάδισμα στα αποδυτήρια κάνοντας το 3-1.

Στο 64’ και πάλι ο αρχηγός των Πειραιωτών σκόραρε με πέναλτι για το 4-1, ενώ στο 73ο λεπτό πέτυχε το τρίτο προσωπικό του γκολ για το 5-1. Στο 78ο λεπτό ο Σνάιντερ με πέναλτι μείωσε σε 5-2 και το τελικό 6-2 διαμόρφωσε στο 87 ο Παρ Ζέτερμπεργκ.

YouTube thumbnail

Ο Ολυμπιακός με γερμανικές ομάδες στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ολυμπιακός–Μπάγερν 2-4, 17 Σεπτεμβρίου 1980 (Κύπελλο Πρωταθλητριών)
Ολυμπιακός–Αμβούργο 0-4, 3 Ιανουαρίου 1983 (Κύπελλο Πρωταθλητριών)
Ολυμπιακός–Λεβερκούζεν 6-2, 18 Σεπτεμβρίου 2002 (Champions League)
Ολυμπιακός–Βέρντερ Βρέμης 3-1, 11 Δεκεμβρίου 2007 (Champions League)
Ολυμπιακός–Χέρτα Βερολίνου 4-0, 18 Δεκεμβρίου 2008 (UEFA Cup)
Ολυμπιακός–Ντόρτμουντ 3-1, 19 Οκτωβρίου 2011 (Champions League)
Ολυμπιακός–Σάλκε 1-2, 18 Σεπτεμβρίου 2012 (Champions League)
Ολυμπιακός–Μπάγερν 0-3, 16 Σεπτεμβρίου 2015 (Champions League)
Ολυμπιακός–Μπάγερν 2-3, 22 Οκτωβρίου 2019 (Champions League)
Ολυμπιακός–Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-2, 4 Νοεμβρίου 2021 (Europa League)
Ολυμπιακός–Φράιμπουργκ 0-3, 15 Σεπτεμβρίου 2022 (Europa League)
Ολυμπιακός–Φράιμπουργκ 2-3, 21 Σεπτεμβρίου 2023 (Europa League)
Ολυμπιακός–Λεβερκούζεν 2-0, 20 Ιανουαρίου 2026 (Champions League)

