Εξαιρετική απόκρουση του Τζολάκη (vid)

Ο Κωνσταντής Τζολάκης δείχνει και στο σημερινό παιχνίδι με την Λεβερκούζεν γιατί θεωρείται από τους κορυφαίους γκολκίπερ στην Ευρώπη.

Ο πορτιέρε των πειραιωτών έκανε εξαιρετική απόκρουση σε κοντινή προβολή του Σικ στο 16’, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Δείτε την φάση: