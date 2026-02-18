Φανταστικός Τζολάκης, κρατάει ανέπαφη την εστία του (vid)
Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε δεύτερη σπουδαία απόκρουση στο παιχνίδι, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να διατηρεί ανέπαφη την εστία του.
Ο διεθνής γκολκίοπερ έκανε τεράστια επέμβαση σε σουτ του Μάσα κι εν συνεχεία η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των πρωταθλητών Ελλάδος.
Δείτε την μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη στο 29′.
