Αθλητικός διευθυντής Λεβερκούζεν: «Για αυτό δεν την… πατήσαμε ξανά στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Η Λεβερκούζεν έφυγε με το «διπλό» από τον Πειραιά, επικρατώντας 2-0 του Ολυμπιακού και έχει τις πιθανότητες με το μέρος της αναφορικά με την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Οι Γερμανοί το βράδυ της Τετάρτης (18/2) δεν την πάτησαν όπως πριν από περίπου 20 μέρες, παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο του ματς παραλίγο να ξυπνήσουν… μνήμες, όπως παραδέχθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Κάσπερ Γιούλμαν.

Οι δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της Λεβερκούζεν για το ματς με τον Ολυμπιακό

«Στο πρώτο ημίχρονο, μετά τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες που χάσαμε, θυμήθηκα το παιχνίδι πριν από τέσσερις εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Ωστόσο, την καλύτερη εξήγηση για τους λόγους που δεν έγιναν όσα και στο ματς της League Phase, με τον Ολυμπιακό, στο ίδιο γήπεδο, την έδωσε ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, Σάιμον Ρόλφες.

«Αυτή τη φορά παίξαμε πιο γρήγορα, διακόψαμε πιο άμεσα τον ρυθμό του αγώνα και χρησιμοποιήσαμε ακόμη και μακρινές μπαλιές για να ξεφύγουμε από το πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Τον Ιανουάριο, ειδικά στο ξεκίνημα, τους επιτρέψαμε να μπουν στο παιχνίδι. Τώρα ελέγξαμε καλύτερα τις περισσότερες φάσεις», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόλφες, που έδωσε μια εξήγηση για την εικόνα της ομάδας του και τους λόγους που έφυγε με τη νίκη από το Φάληρο.