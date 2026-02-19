Αθλητικός διευθυντής Λεβερκούζεν: «Για αυτό δεν την… πατήσαμε ξανά στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η ομάδα του δεν την… πάτησε ξανά στο «Καραϊσκάκης».
- Εξαφανίστηκε 52χρονος στα Χανιά: Έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό
- Παρανάλωμα του πυρός έγιναν τα ξημερώματα τρία αγροτικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη
- Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
- Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Η Λεβερκούζεν έφυγε με το «διπλό» από τον Πειραιά, επικρατώντας 2-0 του Ολυμπιακού και έχει τις πιθανότητες με το μέρος της αναφορικά με την πρόκριση στους «16» του Champions League.
Οι Γερμανοί το βράδυ της Τετάρτης (18/2) δεν την πάτησαν όπως πριν από περίπου 20 μέρες, παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο του ματς παραλίγο να ξυπνήσουν… μνήμες, όπως παραδέχθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Κάσπερ Γιούλμαν.
Οι δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της Λεβερκούζεν για το ματς με τον Ολυμπιακό
«Στο πρώτο ημίχρονο, μετά τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες που χάσαμε, θυμήθηκα το παιχνίδι πριν από τέσσερις εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του μετά το ματς.
Ωστόσο, την καλύτερη εξήγηση για τους λόγους που δεν έγιναν όσα και στο ματς της League Phase, με τον Ολυμπιακό, στο ίδιο γήπεδο, την έδωσε ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, Σάιμον Ρόλφες.
«Αυτή τη φορά παίξαμε πιο γρήγορα, διακόψαμε πιο άμεσα τον ρυθμό του αγώνα και χρησιμοποιήσαμε ακόμη και μακρινές μπαλιές για να ξεφύγουμε από το πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Τον Ιανουάριο, ειδικά στο ξεκίνημα, τους επιτρέψαμε να μπουν στο παιχνίδι. Τώρα ελέγξαμε καλύτερα τις περισσότερες φάσεις», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόλφες, που έδωσε μια εξήγηση για την εικόνα της ομάδας του και τους λόγους που έφυγε με τη νίκη από το Φάληρο.
- Αθλητικός διευθυντής Λεβερκούζεν: «Για αυτό δεν την… πατήσαμε ξανά στο «Γ. Καραϊσκάκης»
- Όμορφη στιγμή: Η φωτογραφία του Ντόρσεϊ από τις ΗΠΑ με τον γιο του (pics)
- Καντέρ: «Ελπίζω να έρθω στον Παναθηναϊκό όταν φύγει το καθεστώς Ερντογάν – Έχω μιλήσει με τον Γιαννακόπουλο»
- «ΑS»: «Σιλβέν Φρανσίσκο, ο μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα για το καλοκαίρι»
- Στην Τούμπα με τη Θέλτα ο ΠΑΟΚ και στο ΟΑΚΑ με την Πλζεν ο Παναθηναϊκός
- Ρέτσος: «Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση»
- Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή
- Μεντιλίμπαρ: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις