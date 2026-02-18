Ο Σικ άνοιξε το σκορ για την Λεβερκούζεν (0-1, vid)

Η Λεβερκούζεν κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ στο Καραϊσκάκη κόντρα στην ροή του ματς και η Μπάγερ προηγείται με 1-0 του Ολυμπιακού.

Ο Σικ βρέθηκε τετ α τετ με τον Τζολάκη στο 60’, πλάσαρε εύστοχα τον πορτιέρε του Ολυμπιακού κι έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Δείτε το γκολ: