Ακυρώθηκε γκολ του Ελ Κααμπί, για οφσάιντ του Ταρέμι, μετά από εξέταση της φάσης από το VAR (vid)
Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με κεφαλιά του Ελ Κααμπί αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ταρέμι, μετά από εξέταση της φάση στο VAR
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να σκοράρει στο ματς με την Λεβερκούζεν, με τον Ελ Κααμπί να βρίσκει δίχτυα με άπιαστη κεφαλιά στο 45’, αλλά το γκολ δεν μέτρησε.
Η φάση εξετάστηκε στο VAR και το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Ταρέμι.
Ο Ελ Κααμπί δεν ήταν οφσάιντ, αλλά στο VAR έκριναν πως ο Ιρανός επηρέαζε την φάση μετά την κεφαλιά του Μαροκινού και ο Πινέιρο ακύρωσε τελικά το γκολ.
Δείτε την φάση:
