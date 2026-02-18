Ακυρώθηκε γκολ του Ελ Κααμπί, για οφσάιντ του Ταρέμι, μετά από εξέταση της φάσης από το VAR (vid)

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να σκοράρει στο ματς με την Λεβερκούζεν, με τον Ελ Κααμπί να βρίσκει δίχτυα με άπιαστη κεφαλιά στο 45’, αλλά το γκολ δεν μέτρησε.

Η φάση εξετάστηκε στο VAR και το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Ταρέμι.

Ο Ελ Κααμπί δεν ήταν οφσάιντ, αλλά στο VAR έκριναν πως ο Ιρανός επηρέαζε την φάση μετά την κεφαλιά του Μαροκινού και ο Πινέιρο ακύρωσε τελικά το γκολ.

Δείτε την φάση: