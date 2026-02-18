Νέα ευκαιρία του Ολυμπιακού με σουτ του Ζέλσον (vid)
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και είχε σπουδαία ευκαιρία με τον Ζέλσον
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένταση το δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Λεβερκούζεν και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 47’ για ν’ ανοίξει το σκορ με τον Ζέλσον.
Ο εξτρέμ των πειραιωτών έκανε εξαιρετική κούρσα 40 μέτρων, έπιασε ωραίο σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων.
Δείτε την ευκαιρία των «ερυθρόλευκων»:
