Νέα ευκαιρία του Ολυμπιακού με σουτ του Ζέλσον (vid)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένταση το δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Λεβερκούζεν και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 47’ για ν’ ανοίξει το σκορ με τον Ζέλσον.

Ο εξτρέμ των πειραιωτών έκανε εξαιρετική κούρσα 40 μέτρων, έπιασε ωραίο σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων.

Δείτε την ευκαιρία των «ερυθρόλευκων»: