Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, έτοιμος να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη για να φτάσει στην ανατροπή, όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Ροντινέι.
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Λεβερκούζεν, ηττήθηκε 2-0 εντός έδρας, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα playoff του Champions League, με τον Ροντινέι να στέλνει πάντως μήνυμα… μάχης ενόψει της ρεβάνς.
Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος άσος έδωσε την υπόσχεση ότι ο Ολυμπιακός θα παλέψει μέχρι το τέλος ώστε να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Λεβερκούζεν, στον επαναληπτικό της Γερμανίας την ερχόμενη Τρίτη (24/2).
Η ανάρτηση του Ροντινέι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε παίζοντας στην έδρα μας, αλλά φύγαμε με την αίσθηση ότι παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Από την πρώτη φορά που φόρεσα τη φανέλα του Ολυμπιακού, έμαθα ότι το μυστικό αυτού του συλλόγου είναι να παλεύεις μέχρι το τέλος, να μην τα παρατάς ποτέ. Όλα όσα έχω καταφέρει εδώ με τους συμπαίκτες μου τα έχω κατακτήσει με κόπο. Τίποτα δεν χαρίστηκε. Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος», αναφέρει ο Βραζιλιάνος μπακ στην ανάρτησή του στο Instagram.
- Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
- Σοβαρά επεισόδια στην Πορτογαλία: Ξύλο, πέτρες, φωτοβολίδες και 124 συλλήψεις (vids)
- Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/2): Δράση με μπασκετικό Copa del Rey, Bundesliga και Serie A
- Σόου Κάνιγχαμ στη Νέα Υόρκη για το ασταμάτητο Ντιτρόιτ – Όλα τα αποτελέσματα του NBA (vids)
- Διεθνή ΜΜΕ: Βλέπουν «μάχη» μεταξύ Παναθηναϊκού και Χάποελ για τον Ομπράντοβιτς
- Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου
- Europa League: Λάμψη Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία (0-1), τεσσάρα η Στουτγάρδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις