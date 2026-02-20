Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Λεβερκούζεν, ηττήθηκε 2-0 εντός έδρας, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα playoff του Champions League, με τον Ροντινέι να στέλνει πάντως μήνυμα… μάχης ενόψει της ρεβάνς.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος άσος έδωσε την υπόσχεση ότι ο Ολυμπιακός θα παλέψει μέχρι το τέλος ώστε να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Λεβερκούζεν, στον επαναληπτικό της Γερμανίας την ερχόμενη Τρίτη (24/2).

Η ανάρτηση του Ροντινέι

«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε παίζοντας στην έδρα μας, αλλά φύγαμε με την αίσθηση ότι παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Από την πρώτη φορά που φόρεσα τη φανέλα του Ολυμπιακού, έμαθα ότι το μυστικό αυτού του συλλόγου είναι να παλεύεις μέχρι το τέλος, να μην τα παρατάς ποτέ. Όλα όσα έχω καταφέρει εδώ με τους συμπαίκτες μου τα έχω κατακτήσει με κόπο. Τίποτα δεν χαρίστηκε. Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος», αναφέρει ο Βραζιλιάνος μπακ στην ανάρτησή του στο Instagram.