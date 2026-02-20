UEFA Champions League: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός ζωντανά στο MEGA

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00, τo MEGA θα μεταδώσει ζωντανά από την «BayArena» τη ρεβάνς Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για τη knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League.

Οι Πειραιώτες, μετά την ήττα με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», ταξιδεύουν στη Γερμανία με στόχο τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Λεβερκούζεν και την πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

Το Pre-Game ξεκινά στις 21:00, με όλο το ρεπορτάζ, αποκλειστικές συνδέσεις, αναλύσεις και τα τελευταία νέα των δύο ομάδων λίγο πριν από τη σέντρα. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση συνεχίζεται στο Post-Game, με λεπτομερείς αναλύσεις και τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

H knockout φάση των play-offs ολοκληρώνεται την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 00:40, με την ειδική εκπομπή-πανόραμα, UEFA Champions League Show, που περιλαμβάνει όλα τα γκολ, τις καλύτερες φάσεις και αναλυτική εικόνα όλων των αγώνων.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Η καρδιά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης χτυπά πάντα στο MEGA.

ΤΡΙΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE SHOW ΣΤΙΣ 00:40

#UCLMegaTV