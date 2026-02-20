Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Ολυμπιακός: Τη στήριξη των οπαδών τους θα έχουν οι Ερυθρόλευκοι και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (1/3, 16:00), για την 23η αγωνιστική της Super League.

Οι Πειραιώτες με ανακοίνωσή τους το απόγευμα της Παρασκευής (20/1) γνωστοποίησαν ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση στις Σέρρες.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού, όπως σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδι που πήραν εισιτήρια οι πρωταθλητές, θα δώσει δυναμικό «παρών» στις Σέρρες και θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάσει στη νίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Πανσερραϊκό, που θα γίνει την Κυριακή (1/3, 16:00) στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

(Στο πεδίο κωδικός δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι)

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο”.