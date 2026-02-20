Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη διάθεση εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League.
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Γυναίκα κατηγορείται ότι ζήτησε βοήθεια από το ChatGPT για να δηλητηριάσει τρεις άνδρες
- Νέα τηλεδιάσκεψη κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
Ολυμπιακός: Τη στήριξη των οπαδών τους θα έχουν οι Ερυθρόλευκοι και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (1/3, 16:00), για την 23η αγωνιστική της Super League.
Οι Πειραιώτες με ανακοίνωσή τους το απόγευμα της Παρασκευής (20/1) γνωστοποίησαν ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση στις Σέρρες.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού, όπως σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδι που πήραν εισιτήρια οι πρωταθλητές, θα δώσει δυναμικό «παρών» στις Σέρρες και θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάσει στη νίκη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Πανσερραϊκό, που θα γίνει την Κυριακή (1/3, 16:00) στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.
Για την αγορά πατήστε εδώ.
(Στο πεδίο κωδικός δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι)
Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο”.
- Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
- Λουίζ: «Είτε με ένα γκολ, είτε με μία ασίστ θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω τον Ολυμπιακό»
- Μozzart Sport: «Ανδρέας Τεττέη, η ελληνική εκδοχή του Λαμίν Γιαμάλ»
- ΕΠΟ: Μια απομονωμένη διοίκηση ψάχνει διέξοδο
- Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
- Έμειναν στην ίδια τάξη οι νέοι διαιτητές του Λανουά
- Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
- O Σπανούλης για τα προβλήματα της Μονακό: «Τουλάχιστον οι παίκτες μου δεν θα φύγουν τώρα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις