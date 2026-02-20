Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Μετά τη Λεβερκούζεν στο Champions League, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα δυστοκίας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Γυναίκα κατηγορείται ότι ζήτησε βοήθεια από το ChatGPT για να δηλητηριάσει τρεις άνδρες
- Νέα τηλεδιάσκεψη κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Παναιτωλικό (Σάββατο 21/12, 17:00) στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παραχωρεί δηλώσεις στην Cosmote TV ενόψει του παιχνιδιού.
Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για την αναμέτρηση απέναντι στους Αγρινιώτες, ενώ εξήγησε και για ποιον λόγο δεν σκοράρει εύκολα ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:
Για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό: «Είναι δύσκολο το παιχνίδι και ο λόγος δεν είναι επειδή έρχεται ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Λεβερκούζεν, αλλά γιατί έτσι είναι η ελληνική πραγματικότητα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και αν θέλουμε να το κερδίσουμε θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μόνο στον Παναιτωλικό και όχι στην ρεβάνς με την Λεβερκούζεν».
Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια για το ματς του πρωταθλήματος: «Αν υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ενέργεια γιατί την ξόδεψαν όλοι στο παιχνίδι της Τετάρτης, τότε θα τους αλλάξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάποιους άλλους».
Για το πρόβλημα στο γκολ στις τελευταίες αναμετρήσεις: «Είναι αλήθεια πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και μπορεί να ευθύνονται διαφορετικά πράγματα σε κάθε παιχνίδι, ωστόσο είναι αλήθεια πως στα τελευταία παιχνίδια δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη είτε μιλάμε για την Ελλάδα. Προφανώς πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω όταν φτάνουμε κοντά ή και μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους. Πάντως προτιμούμε, αν είναι να μην βάλουμε γκολ, να έχει συμβεί επειδή δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και δεν ήμασταν εύστοχοι, από το να μην έχουμε ευκαιρίες. Όλοι μαζί, ο καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έρθουν τα γκολ.
Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με τον αντίπαλο, έχει να κάνει με μας και πολλές φορές έχει να κάνει και με την έλλειψη τύχης. Για παράδειγμα το γεγονός πως βρήκε η μπάλα ελάχιστα την πλάτη του Ταρέμι ήταν ατυχία. Κάποιες φορές είναι απλά ατυχία και κάποιες φορές κάτι λείπει για να βάλουμε τη μπάλα στα δίχτυα», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ
- Μozzart Sport: «Ανδρέας Τεττέη, η ελληνική εκδοχή του Λαμίν Γιαμάλ»
- ΕΠΟ: Μια απομονωμένη διοίκηση ψάχνει διέξοδο
- Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
- Έμειναν στην ίδια τάξη οι νέοι διαιτητές του Λανουά
- Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
- O Σπανούλης για τα προβλήματα της Μονακό: «Τουλάχιστον οι παίκτες μου δεν θα φύγουν τώρα»
- Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο, με τη Μισέλ Γιο στη βράβευσή της στο Walk of Fame
- Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις