Η επίσημη πρόβλεψη του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων δείχνει ότι το μάτι του τυφώνα Μπέριλ θα προσγειωθεί στη νότια Τζαμάικα την Τετάρτη. Ο τυφώνας είναι πρωτοφανής στην ιστορία για τόσο νωρίς χρονικά, σημάδι πως οι ζεστοί ωκεανοί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, θα φέρνουν όλο και πιο καταστροφικούς τυφώνες, νωρίτερα στη σεζόν.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, ο τυφώνας Beryl προβλέπεται να είναι τουλάχιστον τυφώνας κατηγορίας 3, με ταχύτητα ανέμων άνω των 100 χλμ/ώρα, όταν προσγειωθεί στις νότιες ακτές της Τζαμάικα το απόγευμα της Τετάρτης. Οι τροπικοί κυκλώνες που φτάνουν τουλάχιστον στην κατηγορία 3 θεωρούνται μεγάλοι τυφώνες. Ήδη ο τυφώνας έχει προξενήσει μεγάλες ζημιές στην Καραϊβική.

Αυτή η μετατόπιση της τροχιάς θα αυξήσει τις επιπτώσεις που θα νιώσουν όσοι βρίσκονται στην Τζαμάικα, καθώς το οφθαλμικό τοίχωμα του τυφώνα – όπου βρίσκονται οι ισχυρότεροι άνεμοι – θα περάσει πάνω από την ξηρά. Εξαιτίας αυτού, η πρόβλεψη για το κύμα καταιγίδας έχει επίσης αυξηθεί και τώρα η στάθμη των υδάτων θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 3 μέτρα πάνω από τα κανονικά επίπεδα παλίρροιας την Τετάρτη.

OVER THE CARIBBEAN – Inside the eye of Category 5 Hurricane #Beryl ! NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” continues operations into Hurricane #Beryl to collect data for hurricane forecasting and research. Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecast and advisories.… pic.twitter.com/Ld3kjkcPh1

Η Beryl παραμένει μια επικίνδυνη και ισχυρή καταιγίδα: Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, ο Μπέριλ παραμένει ένας επικίνδυνος για τη ζωή τυφώνας καθώς στροβιλίζεται στην Καραϊβική Θάλασσα. Παρόλο που υποβαθμίστηκε από τυφώνας κατηγορίας 5 σε τυφώνα κατηγορίας 4 το απόγευμα της Τρίτης, η καταιγίδα εξακολουθεί να έχει διατηρούμενους ανέμους ταχύτητας 155 μιλίων/ώρα, λίγο πριν από το όριο της κατηγορίας 5, δηλαδή 157 μίλια/ώρα ή περισσότερο.

Αναφέρθηκαν θάνατοι σε νησιά που επλήγησαν από την καταιγίδα: Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά το χτύπημα του τυφώνα Μπέριλ στα νησιά Καριάκου και την Μικρή Μαρτινίκα, ένας στην Γρενάδα και ένας στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Αναφέρθηκαν δύο θάνατοι στο Καρριάκου και την Μικρή Μαρτινίκα της Γρενάδας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντίκον Μίτσελ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, επικαλούμενος τον Τέβιν Άντριους, υπουργό του Καρριάκου και της Πιτίτ Μαρτινίκα.

Δύο από τους θανάτους σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα, αφού η καταιγίδα πέρασε βόρεια της χώρας, δήλωσε ο Ρεμίτζιο Σεμπάλος Ιτσάσο, υπουργός Εσωτερικών Σχέσεων της Βενεζουέλας, στην κρατική τηλεόραση VTV. Τουλάχιστον άλλοι πέντε αγνοούνται στη Βενεζουέλα, συμπλήρωσε. Η Βενεζουέλα επλήγη από τις εξωτερικές ζώνες και το περιθώριο του Βέριλ, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες, συγκεκριμένα του ποταμού Μανζανάρες στα βορειοανατολικά της χώρας, δήλωσε ο υπουργός.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ (Πρώτος Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του PCC), ανέφερε στους λαούς της Καραίβικής πως μπορούν να υπολογίζουν στην Κούβα για οτιδήποτε χρειαστούν, μέσα από το παρακάτω μήνυμα που μετέφερε την αλληλεγγύη του στους πληγέντες.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι έτοιμος να παράσχει στήριξη στους κατοίκους του Πουέρτο Ρίκο και των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, καθώς ο τυφώνας Μπέριλ συνεχίζει την πορεία του στην Καραϊβική. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, μιλώντας σε εκδήλωση για τα ακραία καιρικά φαινόμενα την Τρίτη, δήλωσε ότι οι άνθρωποι και οι κοινότητες που επλήγησαν από τον Beryl είναι «στις προσευχές μας».

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση ως αιτία για τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο ενεργής και ακραίας περιόδου τυφώνων φέτος.

For #TimelapseTuesday, this #GeoColor imagery from @NOAA‘s #GOESEast satellite shows the first 4-days of #Beryl, when the storm grew from a tropical cyclone in the western Atlantic Ocean to a category 5 hurricane in the Caribbean Sea.

More on #HurricaneBeryl:… pic.twitter.com/sWSLLUUKNe

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 2, 2024