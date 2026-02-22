magazin
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Μια μικρή ιστορία που δεν μάθαμε ποτέ για το «The Sopranos» – Προδοσία επί πληρωμή στο πλατό;
Το «The Sopranos» μας δίδαξε τι εστί προδοσία, αλλά και πίσω από τις κάμερες τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου το μακρινό 1999, το «The Sopranos» συνεχίζει να απασχολεί τους τηλεθεατές (παλιούς και νέους) που αγάπησαν ένα κράμα σάτιρας, οργανωμένου εγκλήματος και ψυχολογικής ανάλυσης.

Και κάπως έτσι, σε πρόσφατη συνέντευξή τους στην εφημερίδα The Independent, οι πρωταγωνιστές της σειράς Μάικλ Ιμπεριόλι και Στιβ Σκιρίπα αναφέρθηκαν τόσο στην κληρονομιά που άφησε πίσω της η τηλεοπτική, μαύρη όαση, όσο και στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για να κρατηθούν μυστικές οι μεγαλύτερες ανατροπές που είδαμε.

«Υπήρξε διαρροή επειδή κάποιος από το πλατό πουλούσε πληροφορίες», δήλωσε ο Σκιρίπα, ενώ συμπλήρωσε ότι παρόλο που υποψιαζόταν κάποιους, το επί πληρωμή «καρφί» δεν πιάστηκε ποτέ.

Ένα ακραίο μέτρο

Αυτό το κλίμα παράνοιας επικράτησε κυρίως κατά τη διάρκεια της 5ης σεζόν, όταν οι σεναριογράφοι ήταν αποφασισμένοι να κρατήσουν μυστική από τον Τύπο την τύχη της Αντριάνα λα Σέρβα (Ντρέα ντε Ματέο), της αγαπημένης του προστατευόμενου του Τόνι Σοπράνο, Κρίστοφερ Μολτισάντι.

Η ιστορία της Αντριάνα ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές ανατροπές που είδαμε στο «The Sopranos» και τα spoilers θα έκαιγαν ολοσχερώς το μυστήριο γύρω από την εντυπωσιακή γυναίκα με τα καστανόξανθα μαλλιά και τα animal prints.

Για να αποφευχθούν λοιπόν οι διαρροές του σεναρίου, η παραγωγή γυρίστηκε με δύο διαφορετικούς τρόπους, εξασφαλίζοντας ότι ούτε οι ηθοποιοί ούτε το συνεργείο δεν θα ήταν απόλυτα σίγουροι για το πώς θα εξελίσσονταν τα γεγονότα.

Μέχρι το τέλος της σειράς, ο Σκιρίπα είπε ότι οι ηθοποιοί έπαιρναν μόνο τις δικές τους σελίδες. Ήταν ένα ακραίο μέτρο, αλλά σε μια σειρά που βασιζόταν στην ένταση και την προδοσία, η μυστικοπάθεια ήταν απαραίτητη.

«Θα φορέσουμε περούκες και κορσέδες όπως στο Star Trek;»

Δια χειρός του Ντέιβιντ Τσέις, η σειρά «The Sopranos» ακολουθούσε τον μαφιόζο Τόνι Σοπράνο, τον οποίο υποδύθηκε ο αείμνηστος Τζέιμς Γκαντολφίνι, καθώς προσπαθούσε να ισορροπήσει μεταξύ εγκλήματος και μιας ήσυχης οικογενειακής ζωής στα προάστια.

Πριν από τον θάνατο του Γκαντολφίνι το 2013, υπήρχε έντονη φημολογία ότι οι χαρακτήρες που αγαπήσαμε και μισήσαμε θα επέστρεφαν Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, για ένα prequel μεγατόνων – ωστόσο, όπου ακους πολλά, κράτα μικρό καλάθι δεν λένε;

«Σε κάποιο σημείο, συζητήθηκε ακόμη και η δημιουργία ενός prequel, με εμάς να συμμετέχουμε, κάτι που, δεδομένης της ηλικίας μας, δεν είχε κανένα νόημα», δήλωσε ο Ιμπεριόλι στην The Independent.

«Θυμάμαι ότι ο Τζιμ [Γκαντολφίνι] έλεγε: ‘Τι θα κάνουμε; Θα φορέσουμε περούκες και κορσέδες όπως στο Star Trek;’».

Ωστόσο, κάθε πιθανότητα επανένωσης έληξε όταν ο τηλεοπτικός Τόνι πέθανε σε ηλικία 51 ετών μετά από καρδιακή προσβολή. «Νομίζω ότι ο [Γκαντολφίνι] θα το είχε δεχτεί αν η αμοιβή και το σενάριο ήταν τα κατάλληλα, αλλά μετά πέθανε – και χωρίς τον Τζιμ δεν είχε νόημα», παραδέχτηκε ο Σκιρίπα.

*Με πληροφορίες από: People

