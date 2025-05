Γιατί ο Μάρτιν Σκορσέζε έχει beef με το σήριαλ «The Sopranos»;

Ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν είναι οπαδός των «The Sopranos». Αυτή η πληροφορία προέρχεται από τον ίδιο τον δημιουργό των Sopranos, τον David Chase, ο οποίος εμφανίζεται στο podcast «It Happened in Hollywood» του The Hollywood Reporter μαζί με τον σκηνοθέτη Alex Gibney, σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ του 2024, «Wise Guy: David Chase and The Sopranos».

Στο ντοκιμαντέρ, ο Chase λέει: «Στον Μάρτι δεν άρσε η σειρά. Έλεγε «δεν το καταλαβαίνω – είναι σαν όλα αυτά τα δέντρα και τα σκ@τά»».

Μιλάμε για απέχθεια, όχι αστεία

Ο Chase συνεχίζει υποθέτοντας ότι ο σκηνοθέτης του Goodfellas δεν μπορούσε να ταυτιστεί με ένα μαφιόζικο έπος που εκτυλίσσεται στα εκτεταμένα, δασώδη προάστια του Νιου Τζέρσεϊ, σε αντίθεση με ένα που διαδραματίζεται στην αστική ζούγκλα της Νέας Υόρκης, όπου ο Σκορσέζε μεγάλωσε.

«Αλήθεια, ο Σκορσέζε δεν ήταν θαυμαστής των Sopranos; Το είπε ποτέ επίσημα αυτό;».

«Ναι, το έκανε» απαντά ο Chase. Ο Σκορσέζε το είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Sight & Sound το 2019: «Νομίζω ότι είδα μόνο ένα επεισόδιο… επειδή δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτή τη γενιά του υποκόσμου. Ζουν στο Νιου Τζέρσεϊ με τα μεγάλα σπίτια; Δεν το καταλαβαίνω».

«Χρησιμοποιούν τραχιά γλώσσα – τη λέξη με τα τέσσερα γράμματα – μπροστά στις κόρες τους, στο τραπέζι του δείπνου; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Απλώς δεν μεγάλωσα έτσι»

«Διαφορετική κουλτούρα υποκόσμου

«Χρησιμοποιούν τραχιά γλώσσα – τη λέξη με τα τέσσερα γράμματα – μπροστά στις κόρες τους, στο τραπέζι του δείπνου; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Απλώς δεν μεγάλωσα έτσι», συνέχισε ο σκηνοθέτης. Ο Chase κλήθηκε να αναλύσει την αποστροφή του Σκορσέζε για τη διάσημη σειρά του HBO – που έχει κερδίσει 21 Primetime Emmy – στην εκπομπή «It Happened in Hollywood».

«Δεν ξέρω. Πρέπει να τον ρωτήσετε» απάντησε. Στην ερώτηση αν οι δύο τους είχαν διασταυρωθεί ποτέ οι δρόμοι τους, ο Chase θυμήθηκε: «Τον συνάντησα για λίγο, αλλά δεν μιλήσαμε ποτέ γι’ αυτό».

«Νομίζω ότι είδα μόνο ένα επεισόδιο… επειδή δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτή τη γενιά του υποκόσμου. Ζουν στο Νιου Τζέρσεϊ με τα μεγάλα σπίτια; Δεν το καταλαβαίνω»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Sopranos (@thesopranosfamily)

Νέα Υόρκη εναντίον Νιου Τζέρσεϊ

Στη συνέχεια, ο Chase συνεχίζει να αναπτύσσει τη θεωρία που μετέφερε στο ντοκιμαντέρ Wise Guy. «Είναι πολύ απλό. Ο Σκορσέζε μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, στη Μικρή Ιταλία, και εκεί υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα των Πέντε Οικογενειών. Αυτό απεικόνιζε.

»Μεγάλωσα στο Νιου Τζέρσεϊ και υπήρχαν παραρτήματα του οργανωμένου εγκλήματος των Πέντε Οικογενειών, αλλά είναι διαφορετικά από αυτά της Νέας Υόρκης, διαφορετική κουλτούρα.

»Οι άνθρωποι πηγαίνουν στα προάστια για να χτίσουν φανταχτερά σπίτια και να φυτέψουν δέντρα και τέτοια. Είναι τόσο απλό. Ήταν αληθινό για εκείνο το μέρος, απλά διαφορετικό», εξηγεί ο Chase.

Δικό του «θέμα»

Και όμως, αυτό δεν εξηγεί πλήρως το γεγονός – καθώς μεγάλα τμήματα του «Goodfellas» του Σκορσέζε γυρίστηκαν σε καταπράσινα, αγροτικά μέρη της Upstate New York, του Long Island και, ναι, του Νιου Τζέρσεϊ.

Και, από την άλλη, το «The Sopranos» έχει σίγουρα αποτίσει φόρο τιμής στον Σκορσέζε, βάζοντας μάλιστα έναν ηθοποιό που του μοιάζει να υποδύεται τον Σκορσέζε σε έναν ρόλο cameo στην πρώτη σεζόν. Οπότε, μάλλον, κάτι άλλο είχε ενοχλήσει τον σκηνοθέτη.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com | Αρχική Φωτό: «Goodfellas» και Μάρτιν Σκορσέζε / Wikimedia Commons / Ray Liotta, Robert De Niro, Paul Sorvino, Martin Scorsese και Joe Pesci στο Goodfellas (1990). | Warner Bros. Entertainment