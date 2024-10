«Έχω πολλά φιλμ να κάνω ακόμα»: Ο Μάρτιν Σκορσέζε διαψεύδει τις φήμες που τον έβγαζαν στη σύνταξη

Βρίσκεται στον χώρο του κινηματογράφου περισσότερες από πέντε δεκαετίες και για πολλούς θεωρείται ο σημαντικότερος σκηνοθέτης της νέας «χρυσής» εποχής του Χόλιγουντ. Ο Μάρτιν Σκορσέζε είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να παινευτούν ότι έχουν κάνει τα πάντα στην καλλιτεχνική τους ζωή – και τα έχει κερδίσει όλα: από Όσκαρ μέχρι Grammy!

Ωστόσο, πλέον, έχει φτάσει στα 81 του χρόνια και τους τελευταίους μήνες άρχισαν να ακούγονται αρκετά έντονες οι φήμες ότι ο βραβευμένος σκηνοθέτης και παραγωγός ετοιμάζεται να πει «αντίο» στον χώρο της 7ης Τέχνης. Αφορμή για αυτό ήταν η αναβολή των δύο μεγάλων κινηματογραφικών του projects.

Το αρχικό πλάνο ήταν ο Μάρτιν Σκορσέζε να ασχοληθεί με την παραγωγή μιας ταινίας που θα βασίζεται στο βιβλίο του Σουσάκου Έντο «A Life of Jesus», ωστόσο έως τώρα δεν έχει ανακοινωθεί ούτε καστ ούτε ημερομηνίες γυρισμάτων. Ενώ το βιογραφικό φιλμ για τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα, όλο ξεκινάει και όλο σταματάει από το 2009.

‘I hope God gives me the strength to make more movies’: Scorsese addresses retirement rumours https://t.co/LU8Rwb72oU

— Guardian news (@guardiannews) October 9, 2024