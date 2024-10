Και έτσι ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε… viral το 2024

Αυτές τις ημέρες στη Ζυρίχη της Ελβετίας, πραγματοποιείται το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ, όπου πλήθος από celebrities κάνει το πέρασμά του και κλέβει τις εντυπώσεις. Ένα από τα ζευγάρια που ξεχώρισαν πριν από λίγο στο κόκκινο χαλί, είναι αυτό του Ρίτσαρντ Γκιρ και της Αλεχάντρα Σίλβα, οι οποίοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αγαπημένοι και τράβηξαν τα βλέμματα.

Καθώς πόζαραν στους δεκάδες φωτογράφους ο 75χρονος σταρ πέρασε απαλά το χέρι του στη μέση της συζύγου του, και οι δυο τους χάρισαν μερικά από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα.

Richard Gere, 75, can’t keep his hands off much-younger wife Alejandra Silva, 41, at Zurich Film Festival https://t.co/NY6DdY0pvO pic.twitter.com/K5tdgjO6Ig

— Page Six (@PageSix) October 8, 2024