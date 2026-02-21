magazin
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
Culture Live 21 Φεβρουαρίου 2026, 16:35

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Spotlight

Εκ πρώτης όψεως, το «The Sopranos» αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας από το Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ που παλεύει να κερδίσει να κρατήσει τη θέση της στο οργανωμένο έγκλημα, όσοι οι εχθροί καλπάζουν στους δρόμους.

Ωστόσο, αν κοιτάξουμε πέρα από τα ναρκωτικά, την προδοσία και το σκοτεινό χιούμορ, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια σάτιρα για το αμερικανικό όνειρο και ότι, πολλοί από τους χαρακτήρες που λατρέψαμε σα θεούς (κανείς δεν ενδιαφέρεται για τους νομοταγείς στην τηλεόραση, στην πραγματική ζωή, μη με ρωτάτε) πιθανότατα θα ψήφιζαν στις προεδρικές εκλογές τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σπέρνει εθνικισμό και καπελάκια «Make America Great Again» για να θερίσει ψήφους.

Και, αυτό που μόλις σας ανέφερα δεν είναι απλά η προσωπική μου άποψη. Το ίδιο ακριβώς υποστήριξε και ένας εκ των πρωταγωνιστών, o Μάικλ Ιμπεριόλι, ο οποίος στη σειρά ενσάρκωσε τον προστατευόμενο του σκληροτράχηλουΤόνι (Τζέιμς Γκαντολφίνι).

Θα επηρέαζε το τρέχον κλίμα στις ΗΠΑ τη σειρά αν γυριζόταν σήμερα;

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, ο Μάικλ Ιμπεριόλι τόνισε ότι η σειρά δεν αφορούσε μόνο μια σειρά από μαφιόζους και τις έχθρες τους για το ποιος θα επιβιώσει στην πιάτσα, αλλά ήταν και μια κριτική του σύγχρονου καπιταλισμού.

Φωτογραφία: IMDb

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι είναι «μετανάστες», πολλοί από τους φανταστικούς χαρακτήρες «πιθανότατα» θα υποστήριζαν τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η σειρά αφορά το αμερικανικό όνειρο, ειδικά μέσα από τα μάτια των μεταναστών», δήλωσε ο Ιμπεριόλι στην The Independent.

«Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα από τα κύρια θέματα αν γυριζόταν σήμερα: το τρέχον κλίμα στις ΗΠΑ και το πώς συμπεριφέρονται στους μετανάστες, καθώς όλοι οι χαρακτήρες προέρχονται [από άλλες χώρες]. Βέβαια, νομίζω ότι πολλοί από αυτούς θα ήταν πιθανώς υποστηρικτές του Τραμπ, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές – από τον Τόνι Σοπράνο, μέχρι την Τζένιφερ Μέλφι — είναι ιταλικής καταγωγής.

«Όταν ήρθαν οι Ιταλοί — και οι άνθρωποι το ξεχνούν αυτό, ή δεν θέλουν να το δουν — πολλοί από αυτούς ήταν χωρίς χαρτιά», σχολίασε ο Ιμπεριόλι, αναφερόμενος στο ειρωνικό φαινόμενο του μετανάστες να στηρίζουν κυβερνήσεις που πολεμούν άλλους μετανάστες (αρκεί να θυμηθούμε το «Latinos for Trump»).

«Δεν το βρίσκω κομψό»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξή, ο Μάικλ Ιμπεριόλι και ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά Στιβ Σκιρίπα — ο οποίος υποδύθηκε τον Μπόμπι Μπακαλιέρι — μίλησαν επίσης για το podcast τους Talking Sopranos.

«Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι δεν συμπαθούσαμε ο ένας τον άλλον. Τα πρώτα πέντε επεισόδια ήταν λίγο δύσκολα, αλλά μετά νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Ξέρετε, ήταν δύσκολο έργο», δήλωσε ο Σκιρίπα για το πρότζεκτ τους, στο οποίο παίρνουν συνεντέυξεις από συντελεστές του «The Sopranos» και αποκαλύπτουν παρασκηνιακές ιστορίες.

Από την πλευρά του, ο Ιμπεριόλι, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχουν επιλέξει να μοιράζονται μονάχα ουσιαστικά πράγματα και όχι να κακολογούν.

«Ποτέ δεν λέω κακά λόγια για κανέναν. Θα μπορούσα, αλλά δεν το κάνω. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι λένε κακίες για μένα – δεν θα με εξέπληττε – αλλά προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο. Χωρίς χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Δεν το βρίσκω κομψό», ανέφερε.

Τρόφιμα – ποτά
Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Vita.gr
Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

inWellness
inTown
Stream magazin
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
«Υπηρέτης του Σατανά» 20.02.26

Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα του φιλμ Η Ανάσταση του Χριστού - και έχει στο πλευρό του τον αφορισμένο Αρχιεπίσκοπο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
Τελική ευθεία 20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
Η πρώην 20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Εκπυρσοκρότηση 20.02.26

Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν
«Από παιδί» 19.02.26

Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Η ταινία, με τίτλο «Porto Rico» και πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, «συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με μια ενστικτώδη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναιτωλικός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι εκτεταμένες πλημμύρες στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
Κλιματική αλλαγή 21.02.26

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, πλήττουν καλλιέργειες σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Μαρόκο διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης

Σύνταξη
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Γιουβέντους – Κόμο
Serie A 21.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κόμο για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού
Ελλάδα 21.02.26

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού

«Έχουμε τεράστια προβλήματα για άλλη μία φορά. Είμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τόνισε στο in η δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη
Κρήτη 21.02.26

Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη

Η Νέα Αριστερά ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε τόσο το σημερινό ναυάγιο με μετανάστες στο Ηράκλειο, όσο και εκείνο της Χίου

Σύνταξη
Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Ελλάδα 21.02.26

Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Στη Β1 πτέρυγα των φυλακών Δομοκού, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
Νέο Δελχί 21.02.26

Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»

Μεταξύ των καυτών θεμάτων ήταν τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων

Σύνταξη
Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι
Στην Κυψέλη 21.02.26

Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι

Ο καταγγελλόμενος ως δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Η μία εκ των διδύμων που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά έχει τραυματιστεί και έχει διεκομισθή σε νοσοκομείο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
