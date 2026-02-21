Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Εκ πρώτης όψεως, το «The Sopranos» αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας από το Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ που παλεύει να κερδίσει να κρατήσει τη θέση της στο οργανωμένο έγκλημα, όσοι οι εχθροί καλπάζουν στους δρόμους.

Ωστόσο, αν κοιτάξουμε πέρα από τα ναρκωτικά, την προδοσία και το σκοτεινό χιούμορ, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια σάτιρα για το αμερικανικό όνειρο και ότι, πολλοί από τους χαρακτήρες που λατρέψαμε σα θεούς (κανείς δεν ενδιαφέρεται για τους νομοταγείς στην τηλεόραση, στην πραγματική ζωή, μη με ρωτάτε) πιθανότατα θα ψήφιζαν στις προεδρικές εκλογές τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σπέρνει εθνικισμό και καπελάκια «Make America Great Again» για να θερίσει ψήφους.

Και, αυτό που μόλις σας ανέφερα δεν είναι απλά η προσωπική μου άποψη. Το ίδιο ακριβώς υποστήριξε και ένας εκ των πρωταγωνιστών, o Μάικλ Ιμπεριόλι, ο οποίος στη σειρά ενσάρκωσε τον προστατευόμενο του σκληροτράχηλουΤόνι (Τζέιμς Γκαντολφίνι).

Θα επηρέαζε το τρέχον κλίμα στις ΗΠΑ τη σειρά αν γυριζόταν σήμερα;

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, ο Μάικλ Ιμπεριόλι τόνισε ότι η σειρά δεν αφορούσε μόνο μια σειρά από μαφιόζους και τις έχθρες τους για το ποιος θα επιβιώσει στην πιάτσα, αλλά ήταν και μια κριτική του σύγχρονου καπιταλισμού.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι είναι «μετανάστες», πολλοί από τους φανταστικούς χαρακτήρες «πιθανότατα» θα υποστήριζαν τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η σειρά αφορά το αμερικανικό όνειρο, ειδικά μέσα από τα μάτια των μεταναστών», δήλωσε ο Ιμπεριόλι στην The Independent.

«Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα από τα κύρια θέματα αν γυριζόταν σήμερα: το τρέχον κλίμα στις ΗΠΑ και το πώς συμπεριφέρονται στους μετανάστες, καθώς όλοι οι χαρακτήρες προέρχονται [από άλλες χώρες]. Βέβαια, νομίζω ότι πολλοί από αυτούς θα ήταν πιθανώς υποστηρικτές του Τραμπ, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές – από τον Τόνι Σοπράνο, μέχρι την Τζένιφερ Μέλφι — είναι ιταλικής καταγωγής.

«Όταν ήρθαν οι Ιταλοί — και οι άνθρωποι το ξεχνούν αυτό, ή δεν θέλουν να το δουν — πολλοί από αυτούς ήταν χωρίς χαρτιά», σχολίασε ο Ιμπεριόλι, αναφερόμενος στο ειρωνικό φαινόμενο του μετανάστες να στηρίζουν κυβερνήσεις που πολεμούν άλλους μετανάστες (αρκεί να θυμηθούμε το «Latinos for Trump»).

«Δεν το βρίσκω κομψό»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξή, ο Μάικλ Ιμπεριόλι και ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά Στιβ Σκιρίπα — ο οποίος υποδύθηκε τον Μπόμπι Μπακαλιέρι — μίλησαν επίσης για το podcast τους Talking Sopranos.

«Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι δεν συμπαθούσαμε ο ένας τον άλλον. Τα πρώτα πέντε επεισόδια ήταν λίγο δύσκολα, αλλά μετά νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Ξέρετε, ήταν δύσκολο έργο», δήλωσε ο Σκιρίπα για το πρότζεκτ τους, στο οποίο παίρνουν συνεντέυξεις από συντελεστές του «The Sopranos» και αποκαλύπτουν παρασκηνιακές ιστορίες.

Από την πλευρά του, ο Ιμπεριόλι, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχουν επιλέξει να μοιράζονται μονάχα ουσιαστικά πράγματα και όχι να κακολογούν.

«Ποτέ δεν λέω κακά λόγια για κανέναν. Θα μπορούσα, αλλά δεν το κάνω. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι λένε κακίες για μένα – δεν θα με εξέπληττε – αλλά προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο. Χωρίς χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Δεν το βρίσκω κομψό», ανέφερε.