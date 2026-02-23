Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Με πατάτα, ψωμί ή καρύδια; Όποια από τις τρεις εναλλακτικές και αν επιλέξετε το σίγουρο είναι πως Καθαρά Δευτέρα και Σαρακοστή χωρίς ταραμοσαλάτα δε γίνεται!

Σας έχουμε ετοιμάσει την καλύτερη συνταγή για κάθε μία από τις τρεις εναλλακτικές για να σερβίρετε στους αγαπημένους σας για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Ταραμοσαλάτα με πατάτα

Υλικά: 100 γρ. ταραμά, χυμός από 2 λεμόνια, 2 πατάτες βρασμένες. και λιωμένες, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 σφηνάκι νερό

Εκτέλεση:

Χτυπάτε στο μπλέντερ τον ταραμά με το λεμόνι για 5′.

Ρίχνετε σταδιακά το λάδι και ανακατεύετε διαρκώς.

Προσθέτετε σταδιακά την λιωμένη πατάτα και στο τέλος το νερό.

Ανακατεύετε για 2′-3′ ακόμα.

Ταραμοσαλάτα με ψωμί

Υλικά: 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού ταραμά, 1 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού μπαγιάτικο ψωμί, χωρίς κόρα, 1 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο, ο χυμός από 3 λεμόνια, 1 κρεμμύδι προαιρετικά

Εκτέλεση:

Μουσκεύετε την ψίχα του ψωμιού και τη στύβετε πολύ καλά.

Ρίχνετε τον ταραμά στο μπλέντερ (εάν έχει ίνες πρέπει να τον ξεπλύνετε σε 10′ σε χλιαρό νερό και μετά να τον στραγγίσετε).

Τον χτυπάτε με πολύ λίγο λάδι και προσθέτετε σιγά -σιγά το ψωμί, συνεχίζοντας το χτύπημα.

Τρίβετε το κρεμμύδι σε λεπτό τρίφτη και το στραγγίζετε να φύγουν τα υγρά του.

Το ρίχνετε στο μείγμα με τον ταραμά και ανακατεύετε. Κατόπιν, προσθέτετε το λάδι εναλλάξ με το χυμό του λεμονιού χτυπώντας ή ανακατεύοντας. Σερβίρετε γαρνίροντας με ελιές.

Γίνεται και με καρύδια!

Υλικά: 100γρ. ταραμά, 1 1/2 φλιτζάνι μπαγιάτικο ψωμί, μόνο την ψίχα, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά, χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, ½ φλιτζάνι καρυδόψιχα

Εκτέλεση: