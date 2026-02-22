Συνταγή: Παραδοσιακός χαλβάς σιμιγδαλένιος

Είναι ένα γλυκό που μπορούμε να το τρώμε όλο τον χρόνο, ωστόσο αυτή η περίοδος του ανήκει. Χαλβάς σιμιγδαλένιος – απολαυστικός, νηστίσιμος και μέσα σε 30 λεπτά έτοιμος, με τη συνταγή που ακολουθεί.

Τα υλικά

1 φλ. ελαιόλαδο

1 φλ. σιμιγδάλι ψιλό

1 φλ. σιμιγδαλι χοντρό

2 – 1/2 φλ. ζάχαρη

4 φλ. νερό

1/2 φλ. σταφίδα κορινθιακή (μαύρη)

1/2 φλ. αμύγδαλο καβουρντισμένο (ή κουκουνάρια)

2 φλούδες λεμονιού

1 κ.σ. κανέλα

1 ξυλάκι κανέλας

Η διαδικασία

Βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη, το ξυλάκι κανέλας και τις φλούδες από λεμόνι. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και από την στιγμή που θα πάρει βράση, βράζουμε για ακόμη 2-3′. Όταν έχει λιώσει τελείως η ζάχαρη το αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε στην άκρη.

Σε βαθιά κατσαρόλα, ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά το ελαιόλαδο, με προσοχή για να μην καεί. Προσθέτουμε το ψιλό και το χοντρό σιμιγδάλι. Το καβουρντίζουμε μέχρι να ροδίσει και να πάρει χρώμα, για περίπου 6-8 λεπτά, ανακατεύοντας πάντα με ξύλινη κουτάλα. Προς το τέλος, και αφού έχει αλλάξει χρώμα, προσθέτουμε την κανέλα (σκόνη), τις σταφίδες και το αμύγδαλο και ανακατεύουμε. Τραβάμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Στη συνέχεια, πολύ προσεκτικά προσθέτουμε σιγά σιγά με την κουτάλα από χαμηλό ύψος το καυτό σιρόπι στο μείγμα που κοχλάζει. Προσοχή γιατί καίει πολύ! Προσθέτουμε όλο το σιρόπι και ανακατεύουμε. Ξαναβάζουμε σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να φουσκώσει, να μαζεύεται σαν ζύμη γύρω γύρω από την κουτάλα και να ξεκολλάει από τα τοιχώματα της κατσαρόλας. Αφαιρούμε το ξυλάκι κανέλας και τις φλούδες από λεμόνι.

Όσο είναι ακόμα ζεστός, τον αδειάζουμε σε φόρμα. Πιέζουμε με την ανάποδη της κουτάλας να φύγει τυχόν αέρας από τα κενά που δημιουργούνται με το άδειασμά του μέσα στη φόρμα. Ισιώνουμε την επιφάνεια πιέζοντας με την κουτάλα.

Αφήνουμε να κρυώσει για 30′. Σκεπάζουμε την φόρμα με μια πιατέλα σερβιρίσματος. Με μια κίνηση αναποδογυρίζουμε και ξεφορμάρουμε. Τον πασπαλίζουμε με κανέλα.

* Κεντρική φωτογραφία: J Cooking Odyssey

Πηγή: Vita