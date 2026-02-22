magazin
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Συνταγή: Παραδοσιακός χαλβάς σιμιγδαλένιος
22 Φεβρουαρίου 2026, 07:30

Συνταγή: Παραδοσιακός χαλβάς σιμιγδαλένιος

Μια συνταγή για το απόλυτο νηστίσιμο γλυκό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Είναι ένα γλυκό που μπορούμε να το τρώμε όλο τον χρόνο, ωστόσο αυτή η περίοδος του ανήκει. Χαλβάς σιμιγδαλένιος – απολαυστικός, νηστίσιμος και μέσα σε 30 λεπτά έτοιμος, με τη συνταγή που ακολουθεί.

Τα υλικά

1 φλ. ελαιόλαδο
1 φλ. σιμιγδάλι ψιλό
1 φλ. σιμιγδαλι χοντρό
2 – 1/2 φλ. ζάχαρη
4 φλ. νερό
1/2 φλ. σταφίδα κορινθιακή (μαύρη)
1/2 φλ. αμύγδαλο καβουρντισμένο (ή κουκουνάρια)
2 φλούδες λεμονιού
1 κ.σ. κανέλα
1 ξυλάκι κανέλας

Η διαδικασία

Βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη, το ξυλάκι κανέλας και τις φλούδες από λεμόνι. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και από την στιγμή που θα πάρει βράση, βράζουμε για ακόμη 2-3′. Όταν έχει λιώσει τελείως η ζάχαρη το αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε στην άκρη.

Σε βαθιά κατσαρόλα, ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά το ελαιόλαδο, με προσοχή για να μην καεί. Προσθέτουμε το ψιλό και το χοντρό σιμιγδάλι. Το καβουρντίζουμε μέχρι να ροδίσει και να πάρει χρώμα, για περίπου 6-8 λεπτά, ανακατεύοντας πάντα με ξύλινη κουτάλα. Προς το τέλος, και αφού έχει αλλάξει χρώμα, προσθέτουμε την κανέλα (σκόνη), τις σταφίδες και το αμύγδαλο και ανακατεύουμε. Τραβάμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Στη συνέχεια, πολύ προσεκτικά προσθέτουμε σιγά σιγά με την κουτάλα από χαμηλό ύψος το καυτό σιρόπι στο μείγμα που κοχλάζει. Προσοχή γιατί καίει πολύ! Προσθέτουμε όλο το σιρόπι και ανακατεύουμε. Ξαναβάζουμε σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να φουσκώσει, να μαζεύεται σαν ζύμη γύρω γύρω από την κουτάλα και να ξεκολλάει από τα τοιχώματα της κατσαρόλας. Αφαιρούμε το ξυλάκι κανέλας και τις φλούδες από λεμόνι.

Όσο είναι ακόμα ζεστός, τον αδειάζουμε σε φόρμα. Πιέζουμε με την ανάποδη της κουτάλας να φύγει τυχόν αέρας από τα κενά που δημιουργούνται με το άδειασμά του μέσα στη φόρμα. Ισιώνουμε την επιφάνεια πιέζοντας με την κουτάλα.

Αφήνουμε να κρυώσει για 30′. Σκεπάζουμε την φόρμα με μια πιατέλα σερβιρίσματος. Με μια κίνηση αναποδογυρίζουμε και ξεφορμάρουμε. Τον πασπαλίζουμε με κανέλα.

* Κεντρική φωτογραφία: J Cooking Odyssey
Πηγή: Vita

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Stream magazin
Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
Culture Live 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
«Βαθιά πολιτικοποιημένος τόπος» 22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Στην Κρήτη 22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Βίντεο 22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Στην Κυψέλη 22.02.26

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/2) η Super League, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής και τον Παναθηναϊκό για να προλάβει την τετράδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
Τροχαίο 22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
Ελλάδα 22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
Απόρρητο