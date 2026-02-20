Συνταγή: Λαγάνα

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την Καθαρά Δευτέρα και αν είστε από αυτούς που θέλουν να μπουν στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας λαγάνα με λίγα μόνο υλικά και να απολαύσετε τη γευστική παρασκευή με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

1 κιλό κίτρινο αλεύρι

650 γρ. χλιαρό νερό

15 γρ. νωπή μαγιά

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

Σουσάμι

Αλάτι

Βήμα βήμα η εκτέλεση

Διαλύετε τη μαγιά σε λίγο νερό και την αφήνετε περίπου 10 λεπτά να ωριμάσει.

Κατόπιν, σε μια λεκανίτσα βάζετε το αλεύρι, τη διαλυμένη μαγιά, το λάδι (αφήνοντας λίγο για το άλειμμα του ταψιού και της λαγάνας), λίγο αλάτι και προσθέτετε σιγά-σιγά το νερό, ανακατεύοντας με το χέρι μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να μην κολλάει στο χέρι. Αν χρειαστεί, προσθέτετε λίγο ακόμα νερό ή αλεύρι, ανάλογα.

Ζυμώνετε (για περίπου 10 λεπτά) μέχρι να γίνει ένα λείο και σφιχτό ζυμάρι. Στη συνέχεια, κάνετε το ζυμάρι μια μεγάλη μπάλα, το σκεπάζετε με μια καθαρή πετσέτα και το αφήνετε για 1 ώρα περίπου σε ζεστό μέρος να ωριμάσει (ή να «ξεκουραστεί», όπως συνηθίζουν να λένε).

Όταν φουσκώσει η ζύμη, την ξαναζυμώνετε για 3 λεπτά περίπου, τη χωρίζετε σε 3 ίσα κομμάτια και τα βάζετε σε 3 στρογγυλά ταψιά μέτριου μεγέθους, τα οποία έχετε προηγουμένως λαδώσει καλά με ελαιόλαδο. Πιέζετε τα κομμάτια ζύμης με τις παλάμες, ώστε να απλωθούν στο ταψί.

Έπειτα, αφήνετε τις λαγάνες για 30 λεπτά περίπου σκεπασμένες σε ζεστό μέρος να ξαναφουσκώσουν (μέχρι να διπλασιάσουν τον όγκο τους). Όταν φουσκώσουν, βρέχετε με λίγο νερό την επιφάνειά τους και κάνετε βαθιές δαχτυλιές για να πάρουν και την όψη της λαγάνας.

Τις πασπαλίζετε με λίγο σουσάμι και τις ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200° C για 20 λεπτά περίπου, δηλαδή μέχρι να ροδίσουν.

Πόσο θα μας κοστίσει φέτος η λαγάνα

Αν πάλι καταφύγεις σε κάποιον φούρνο για να προμηθευτείς την παραδοσιακή λαγάνα, η τιμή της αναμένεται να κυμανθεί έως και 5 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές για τη λαγάνα διαμορφώνονται ως εξής:

Κλασική λαγάνα (750 γρ.): 3,30 – 3,80 ευρώ

Μικρή λαγάνα (περίπου 500 γρ.): 1,90 – 2,20 ευρώ

Ειδικές λαγάνες (με ελιά, λιαστή ντομάτα, μανιτάρι κ.ά.): 4 έως 5 ευρώ