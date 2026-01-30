magazin
Buongiorno 30 Ιανουαρίου 2026, 07:00
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Γιουβέτσι χταπόδι στην κατσαρόλα με κοκκάρια

Μια συνταγή πιο εύκολη από όσο πιστεύεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Είναι μια συνταγή που συνδυάζει και καλοκαίρι και χειμώνα. Από τη μια οι γεύσεις του θυμίζουν ανέμελες στιγμές στην παραλία, αλλά τρώγεται πολύ στα μεγάλα κρύα. .

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γιουβέτσι χταπόδι στην κατσαρόλα με κοκκάρια.

Ένα πιάτο που μοιάζει αρκετά μπελαλίδικο αλλά είναι πιο εύκολο από όσο νομίζεις.

Τα υλικά

1 κιλό χταπόδι
350γρ. κριθαράκι μέτριο
1 λευκό κρεμμύδι
2 φινόκια
10 κοκκάρια
3 σκελίδες σκόρδο
2 καρότα τριμμένα
2 δαφνόφυλλα
χυμός από 2 λεμόνια
1 ματσάκι άνηθος
1/2 ματσάκι μάραθος
2 ντομάτες
50γρ. κάπαρη
50 ml μηλόξυδο
100 ml ελαιόλαδο
150 γρ. πελτές ντομάτας
1 λίτρο ζωμό λαχανικών
1 κ.σ. κόκκους πιπέρι
1 ξύλο κανέλας
αλάτι
πιπέρι

Η διαδικασία

Αρχικά βράζουμε το χταπόδι σε λίγο νερό, ενώ ρίχνουμε μέσα δάφνη και φινόκιο. Όταν τελειώσουμε κρατάμε στην άκρη το νερό, καθώς θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή.

Σε ένα τηγάνι, ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το φινόκιο και το κριθαράκι για να το καβουρδίσουμε.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τον άνηθο, τον μάραθο και λίγο καρότο για τη γλύκα, ενώ ανακατεύουμε καλά.

Σβήνουμε με λίγο κρασί και συνεχίζουμε το μαγείρεμα με τον ζωμό από το χταπόδι (ή λαχανικών). Όταν το κριθαράκι «ρουφάει» το υγρό, προσθέτουμε και ανακατεύουμε.

Το κριθαράκι θέλει ψήσιμο 15 με 20 λεπτά, στο τελείωμα ρίχνουμε τα κοκκάρια, το χταπόδι και σάλτσα ντομάτας.

Ανακατεύουμε και αφήνουμε λίγα λεπτά για να δέσει το πιάτο.

