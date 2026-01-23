Συνταγή: Μπουκατίνι με σάλτσα λεμονιού και τόνο

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα ζυμαρικά θεωρούνται η εύκολη λύση για όταν θέλουμε ένα φαγητό χορταστικό και στα γρήγορα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πειραματιστούμε με τις γεύσεις. Όπως η συνταγή που έφτιαξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για μπουκατίνι με σάλτσα λεμονιού και τόνο.

Ένα πιάτο πεντανόστιμο, με λίγα υλικά και υπέροχες γεύσεις.

Τα υλικά

500 γρ. ζυμαρικά μπουκατίνι

250 γρ. τόνος σε νερό

5 αντζούγιες

80 γρ. κάπαρη

100 γρ. πράσινες ελιές

100 γρ. λιαστή ντομάτα

3 σκελίδες σκόρδο

60 γρ. παρμεζάνα

1 κγ. τσίλι

100 γρ βούτυρο

χυμός από 2 λεμόνια

1/2 ματσάκι μαϊντανός

150 γρ. ζωμός από τα ζυμαρικά

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τα ζυμαρικά για να είναι έτοιμα – δύο τρία λεπτά λιγότερο από το κανονικό.

Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε λίγες αντζούγιες για τη γεύση.

Ρίχνουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, την κάπαρη, τις πράσινες ελιές, λιαστή ντομάτα για τη γλύκα, λίγο πιπέρι κόκκινο, τον μαϊντανό και ανακατεύουμε καλά.

Σβήνουμε με το κρασί και το λεμόνι.

Τότε προσθέτουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι και ανακατεύουμε για να πάνε τα υλικά παντού.

Λίγο πριν το τελείωμα, προσθέτουμε τον τόνο – δεν τον βάζουμε ποτέ από την αρχή γιατί θα διαλυθεί και θα γίνει σαν αλοιφή.