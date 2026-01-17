Συνταγή: Πουτίγκα σοκολάτας με κακάο

Ωραίο το Σαββατοκύριακο, αλλά γίνεται ακόμα καλύτερο με ένα πεντανόστιμο γλυκό – χωρίς καμία αμφιβολία μας ανεβάζει τη διάθεση. Και μια τέτοια συνταγή αποφάσισε να φτιάκει για εμάς ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για πουτίγκα σοκολάτας με κακάο.

Μια συνταγή πολύ εύκολη, που θυμίζει σε όλα της τη διαδικασία που ετοιμάζουμε ένα κέικ, ωστόσο η μεγάλη διαφορά είναι στο ψήσιμο.

Τα υλικά

200 γρ. βούτυρο

3 αυγά

200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

200 γρ. καστανή ζάχαρη

50 γρ. κακάο

100 γρ. φουντούκια

150 ml γάλα

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

αλάτι

ζάχαρη άχνη

Το μυστικό

Σαν συνταγή μοιάζει σαν να φτιάχνεις κέικ, ωστόσο εκεί που αλλάζουν όλα είναι στον τρόπο ψησίματος.

Η διαδικασία

Σε έναν κάδο μίξερ ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη, το βούτυρο, τα τρία αυγά, το αλεύρι, το κακάο, το τριμμένο φουντούκι, τη μαγειρική σόδα και το γάλα.

Χτυπάμε χαμηλά στο μίξερ μέχρι να ετοιμαστεί το μείγμα.

Σε ένα πυρέξ ρίχνουμε το κακάο και από πάνω περιχύνουμε το μείγμα – ενώ αν θέλουμε προσθέτουμε και σταγόνες σοκολάτας.

Βάζουμε ένα πυρέξ μέσα σε ένα ταψί, στο οποίο ρίχνουμε ζεστό νερό.

Ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 25 λεπτά.

Όταν ετοιμαστεί η πουτίγκα, ρίχνουμε από πάνω αν θέλουμε άχνη ζάχαρη.