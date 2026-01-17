magazin
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Buongiorno 17 Ιανουαρίου 2026
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Πουτίγκα σοκολάτας με κακάο

Μια συνταγή για ένα εύκολο γλυκό για να μας φτιάξει τη διάθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Spotlight

Ωραίο το Σαββατοκύριακο, αλλά γίνεται ακόμα καλύτερο με ένα πεντανόστιμο γλυκό – χωρίς καμία αμφιβολία μας ανεβάζει τη διάθεση. Και μια τέτοια συνταγή αποφάσισε να φτιάκει για εμάς ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για πουτίγκα σοκολάτας με κακάο.

Μια συνταγή πολύ εύκολη, που θυμίζει σε όλα της τη διαδικασία που ετοιμάζουμε ένα κέικ, ωστόσο η μεγάλη διαφορά είναι στο ψήσιμο.

Τα υλικά

200 γρ. βούτυρο
3 αυγά
200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
200 γρ. καστανή ζάχαρη
50 γρ. κακάο
100 γρ. φουντούκια
150 ml γάλα
1 κ.γ. μαγειρική σόδα
αλάτι
ζάχαρη άχνη

Το μυστικό

Σαν συνταγή μοιάζει σαν να φτιάχνεις κέικ, ωστόσο εκεί που αλλάζουν όλα είναι στον τρόπο ψησίματος.

Η διαδικασία

Σε έναν κάδο μίξερ ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη, το βούτυρο, τα τρία αυγά, το αλεύρι, το κακάο, το τριμμένο φουντούκι, τη μαγειρική σόδα και το γάλα.

Χτυπάμε χαμηλά στο μίξερ μέχρι να ετοιμαστεί το μείγμα.

Σε ένα πυρέξ ρίχνουμε το κακάο και από πάνω περιχύνουμε το μείγμα – ενώ αν θέλουμε προσθέτουμε και σταγόνες σοκολάτας.

Βάζουμε ένα πυρέξ μέσα σε ένα ταψί, στο οποίο ρίχνουμε ζεστό νερό.

Ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 25 λεπτά.

Όταν ετοιμαστεί η πουτίγκα, ρίχνουμε από πάνω αν θέλουμε άχνη ζάχαρη.

Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

inWellness
inTown
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Εργασιακό πρωτόκολο 17.01.26

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

