Συνταγή: Τσιγαριαστά χόρτα με αυγά

Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μια μέρα που δεν έχουμε όρεξη να μαγειρέψουμε κάτι δύσκολο, αλλά θέλουμε να φάμε κάτι ωραίο και γρήγορα. Κάτι τέτοιο είχε στο μυαλό του ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, ο οποίος έφτιαξε μια συνταγή για εκείνες τις στιγμές που θέλουμε να περάσουμε ακούραστα.

Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για τσιγαριαστά χόρτα με αυγά. Ένα πιάτο εύκολο, γρήγορο και χορταστικό, που τραβιέται πολύ τα χειμωνιάτικα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου. Λίγα υλικά και απλές κινήσεις.

Τα υλικά

800 γρ. διάφορα χόρτα εποχής

2 ματσάκια καυκαλήθρες

1 ματσάκι μυρώνια

1 ντομάτα

1 λευκό κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

2 πράσα

5 αυγά

1 κ.γ. μπούκοβο

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Αρχικά, σε ένα τηγάνι κάνουμε μια σύβραση με λάδι και ντομάτα, ώστε να μαραθεί και να βγάλει τα υγρά της.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το πράσο, τα μυρώνια, τις καυκαλήθρες και το κρεμμύδι, και το αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή θερμοκρασία.

Παίρνουμε τα χόρτα και τα ρίχνουμε στο τηγάνι. Τα αφήνουμε να βράσουν σιγά σιγά, ώστε να ξεπικρίσουν.

Μόλις τα χόρτα βράσουν δύο με τρία λεπτά (δεν χρειάζεται περισσότερο), σπάμε δύο αυγά από πάνω.

Το αφήνουμε μέχρι τα αυγά να ψηθούν κανονικά και το φαγητό είναι έτοιμο.