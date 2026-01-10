Συνταγή: Λαχταριστά crookies
Μια συνταγή - συνδυασμός κρουασάν και cookies.
Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει από το Buongiorno, την ποδιά φόρεσε ο Χρήστος Βέργαδος και μας παρουσίασε την πιο viral συνταγή αυτής της περιόδου.
Η γνωστός pastry chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA,παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια εύκολη συνταγή για crookies.
Κι αν αναρωτιέσαι τι είναι τα crookies, που κάνουν θραύση στα social media αυτή την περίοδο, η απάντηση είναι απλή: ένα γλυκό κόλαση, συνδυασμός του κρουασάν και των cookies.
Τα υλικά
120 γρ βούτυρο
50 γρ ζάχαρη κρυσταλλική
60 γρ ζάχαρη καστανή
1 αυγό
2 κάψουλες βανίλιας
160 γρ αλεύρι
1/2 κγ baking powder
150 γρ σταγόνες σοκολάτας
4 τμχ έτοιμα κρουασάν
Η διαδικασία
Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το βούτυρο για να λιώσει, μέχρι να γίνει καφέ, αλλά να μην κάψει (beurre noisette ονομάζεται στην ορολογία της ζαχαροπλαστικής).
Μόλις «καραμελώσει», το αφήνουμε να κρυώσει και το περνάμε από ένα σουρωτήρι για να φύγουν τα στερεά του γάλακτος. Το ρίχνουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε τη ζάχαρη την κρυσταλλική και την καστανή, το αυγό και ανακατεύουμε καλά.
Προσθέτουμε το αλεύρι, τις βανίλιες και το baking powder και ανακατεύουμε το μείγμα με το χέρι.
Ρίχνουμε και τις σταγόνες σοκολάτας και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.
Στη συνέχεια παίρνουμε τα κρουασάν, τα ανοίγουμε στη μέση και γεμίζουμε με το μείγμα. Κι αν θέλουμε βάζουμε μείγμα και πάνω από το κρουσάν.
Μόλις έχουμε ετοιμάσει τα crookies μας, τα βάζουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για 18 με 20 λεπτά.
