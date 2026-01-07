Συνταγή: Χορτόπιτα με ανθότυρο

Μετά τις κραιπάλες των γιορτών έρχεται η περίοδος της αποτοξίνωσης. Και η συνταγή που ακολουθεί είναι ταμάμ για αυτό.

Χορτόπιτα με ανθότυρο – μια συνταγή για πίτα με διαφορετικές υφές, γεύσεις και αρώματα.

Τα υλικά

1 πακέτο χωριάτικο φύλλο (ή σπιτικό)

1 κιλό ανάμεικτα χόρτα (σπανάκι, λάπαθα, σέσκουλα, καυκαλήθρες, άνηθος)

2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 ξερό μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

200-250 γρ. ανθότυρο θρυμματισμένο

3-4 κ.σ. ελαιόλαδο + επιπλέον για τα φύλλα και το ταψί

1 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος

1 ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Πλένουμε πολύ καλά τα χόρτα, τα στραγγίζουμε, τα ψιλοκόβουμε και τα ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το ξερό κρεμμύδι, τον άνηθο και το μαϊντανό.

Αλατίζουμε ελαφρά και τρίβουμε το μείγμα με τα χέρια ώστε να μαραθούν τα χορταρικά και να βγάλουν τα υγρά τους. Τα στραγγίζουμε καλά. Προσθέτουμε το ανθότυρο, το ελαιόλαδο και πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά.

Απλώνουμε ένα χωριάτικο φύλλο στον πάγκο και το λαδώνουμε ελαφρά. Βάζουμε κατά μήκος της μακριάς πλευράς του 2-3 κουταλιές γέμιση. Διπλώνουμε τα πλαϊνά προς τα μέσα και τυλίγουμε σε ρολό.

Στρίβουμε το ρολό ελαφρά σε σπιράλ και το ακουμπάμε στο κέντρο ενός καλά λαδωμένου ταψιού 30 εκ. Φτιάχνουμε κατά τον ίδιο τρόπο ρολά και με τα υπόλοιπα φύλλα, τα οποία τοποθετούμε κυκλικά γύρω από το πρώτο, μέχρι να γεμίσει το ταψί.

Όταν ολοκληρώσουμε την πίτα, λαδώνουμε καλά την επιφάνειά της και τη ραντίζουμε με λίγο νερό. Την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 50-60 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα τα φύλλα και να γίνουν τραγανά.

// Κεντρική φωτογραφία: BBC

* Πηγή: Vita