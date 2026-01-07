magazin
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνταγή: Χορτόπιτα με ανθότυρο
Πεντανόστιμη 07 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Συνταγή: Χορτόπιτα με ανθότυρο

Μια συνταγή με διαφορετικές υφές, γεύσεις και αρώματα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Spotlight

Μετά τις κραιπάλες των γιορτών έρχεται η περίοδος της αποτοξίνωσης. Και η συνταγή που ακολουθεί είναι ταμάμ για αυτό.

Χορτόπιτα με ανθότυρο – μια συνταγή για πίτα με διαφορετικές υφές, γεύσεις και αρώματα.

Τα υλικά

1 πακέτο χωριάτικο φύλλο (ή σπιτικό)
1 κιλό ανάμεικτα χόρτα (σπανάκι, λάπαθα, σέσκουλα, καυκαλήθρες, άνηθος)
2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1 ξερό μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
200-250 γρ. ανθότυρο θρυμματισμένο
3-4 κ.σ. ελαιόλαδο + επιπλέον για τα φύλλα και το ταψί
1 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος
1 ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος
Αλάτι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Πλένουμε πολύ καλά τα χόρτα, τα στραγγίζουμε, τα ψιλοκόβουμε και τα ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το ξερό κρεμμύδι, τον άνηθο και το μαϊντανό.

Αλατίζουμε ελαφρά και τρίβουμε το μείγμα με τα χέρια ώστε να μαραθούν τα χορταρικά και να βγάλουν τα υγρά τους. Τα στραγγίζουμε καλά. Προσθέτουμε το ανθότυρο, το ελαιόλαδο και πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά.

Απλώνουμε ένα χωριάτικο φύλλο στον πάγκο και το λαδώνουμε ελαφρά. Βάζουμε κατά μήκος της μακριάς πλευράς του 2-3 κουταλιές γέμιση. Διπλώνουμε τα πλαϊνά προς τα μέσα και τυλίγουμε σε ρολό.

Στρίβουμε το ρολό ελαφρά σε σπιράλ και το ακουμπάμε στο κέντρο ενός καλά λαδωμένου ταψιού 30 εκ. Φτιάχνουμε κατά τον ίδιο τρόπο ρολά και με τα υπόλοιπα φύλλα, τα οποία τοποθετούμε κυκλικά γύρω από το πρώτο, μέχρι να γεμίσει το ταψί.

Όταν ολοκληρώσουμε την πίτα, λαδώνουμε καλά την επιφάνειά της και τη ραντίζουμε με λίγο νερό. Την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 50-60 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα τα φύλλα και να γίνουν τραγανά.

// Κεντρική φωτογραφία: BBC
* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

World
Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26

Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Η πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο έσπασε ρεκόρ καθώς ένας γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 510.3 εκατομμυρίων γιεν

Σύνταξη
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Live χάρτης 07.01.26

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Σύνταξη
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Κόσμος 07.01.26

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Η σεισμολογική υπηρεσία στις Φιλιππίνες εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Σύνταξη
Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις
Οικονομία 07.01.26

Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις

Το ζήτημα έγκειται στη διάταξη που αναφέρει ότι οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ τραπεζών-μελών της ΔΙΑΣ θα έχουν μηδενική χρέωση, όμως αυτός ο κανονισμός δεν επεκτείνεται σε ιδιωτικούς παρόχους που λειτουργούν ΑΤΜ – μεταξύ άλλων Euronet, Cashflex

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»
«Καλός πατέρας» 07.01.26

Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»

Η Σερ βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή του Νταξ Σέπαρντ, στον οποίο είπε χαριτολογώντας ότι η αγαπημένη του, Κρίστεν Μπελ, ίσως να μπορούσε να βρει και κάποιον καλύτερο.

Σύνταξη
Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν
«Ούτις με λένε» 07.01.26

Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Για αιώνες διαβάζουμε την Οδύσσεια ως ύμνο στην ευφυΐα του Οδυσσέα. Αν όμως αλλάξει η οπτική, ο Πολύφημος μοιάζει λιγότερο τέρας και περισσότερο θύμα. Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το δίλημμα της… τσιπούρας
Ελλάδα 07.01.26

Το δίλημμα της… τσιπούρας

Με δεδομένη την υπεραλίευση και την κλιματική κρίση, οι επιλογές είναι δύσκολες και στα ψάρια: Θα συνηθίσουμε την έλλειψή τους ή θα γεμίζουμε τα πιάτα μας με προϊόντα ιχθυοτροφείου – και με τι κόστος;

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα
Πάνω-κάτω 07.01.26

«Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ - «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Κακοί οιωνοί για το 2026 με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βολιβία: Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων ενάντια στην κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Καύσιμα - ακρίβεια 07.01.26

Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στη Βολιβία

Οι διαδηλωτές στη Βολιβία απαιτούν την ακύρωση του διατάγματος που καταργεί την επιδότηση στα καύσιμα και προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων καθώς οι συνομιλίες με την κυβέρνηση δεν είχαν αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο για συνοδεία τάνκερ που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ
Βενεζουέλα 07.01.26

Ρωσικό υποβρύχιο σπεύδει για συνοδεία τάνκερ που προσπαθούν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ

Το τάνκερ Bella 1 βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παρατεταμένης καταδίωξης από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και τώρα έχει εμπλέξει άμεσα τη Μόσχα στη διαμάχη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύνταξη
Λίβανος: Αλλοι 2 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ
Υπουργείο Υγείας 07.01.26

Αλλοι 2 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Αλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ εξετάζει και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτησή της, ξεκαθαρίζει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 07.01.26

Και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξετάζει ο Τραμπ

Ο Τραμπ συζητά φάσμα επιλογών για τη Γροιλανδία και «ασφαλώς η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», τονίζεται από τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Εμανουέλ Μακρόν 07.01.26

Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»

«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».

Σύνταξη
Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 07.01.26

Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο