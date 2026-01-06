Συνταγή: Μοσχαρίσιο νουά με σάλτσα μπουργκινιόν

Η εορταστική περίοδος έφτασε στο τέλος της και επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας. Μαζί και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο Buongiorno για να μας παρουσιάσει μια συνταγή απολαυστική και μαμαδίστικη.

Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για μοσχαρίσιο νουά με σάλτσα μπουργκινιόν. Ένα πιάτο πεντανόστιμο και πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε.

Τα υλικά

1 κιλό μοσχαρίσιο νουά

2 λευκά κρεμμύδια

100 γρ. κρεμμύδια κοκκάρια

2 καρότα

250 γρ. μανιτάρια champignon

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

3 φύλλα δάφνης

1 στικ κανέλας

10 κλωνάρια μαϊντανό

2 κλωνάρια δεντρολίβανο

300 ml κόκκινο ξηρό κρασί

500 ml νερό

80 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Αυτή η συνταγή θέλει το σωστό κομμάτι κρέας: σπαλομίτα.

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε λίγο λάδι, το αφήνουμε να κάψει και προσθέτουμε λίγο κανέλα, τη δάφνη, το δεντρολίβανο και το κρέας, προκειμένου να το θωρακίσουμε.

Στη συνέχεια ρίχνουμε στην κατσαρόλα τον μαϊντανό, το λευκό κρεμμύδι, το καρότο, το σέλινο και το κρεμμύδι κοκκάρι.

Προσθέτουμε λίγο πελτέ ντομάτας, το κόκκινο κρασί και το αφήνουμε να βράσει.

Όταν το κρέας «πιει» το κρασί, τότε αρχίζουμε και προσθέτουμε νερό.

Από εκεί και πέρα έχουμε δύο εναλλακτικούς τρόπους για να φτιάξουμε τη συνταγή:

1. Συνεχίζουμε στην κατσαρόλα, την κλείνουμε και αφήνουμε το φαγητό για 1.5 ώρα

2. Το βάζουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς, σκεπασμένο και το αφήνουμε για 2 ώρες.

Στο τελείωμα ρίχνουμε τα μανιτάρια, τα οποία χρειάζονται περίπου δύο λεπτά για να ετοιμαστούν.