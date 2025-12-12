Συνταγή: Muffins με βατόμουρα και λευκή σοκολάτα

Εδώ και λίγο καιρό έχουμε μπει σε έναν από τους πιο αγαπημένους μήνες. Ο Δεκέμβριος, όμως, δεν είναι μόνο η περίοδος των γιορτών, αλλά και αυτή των γλυκών. Για αυτό ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε μια συνταγή ταμάμ για αυτές τις ημέρες.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για muffins με βατόμουρα και λευκή σοκολάτα. Ένα γλυκό στο οποίο δεν μπορεί να αντισταθεί ούτε μικρός ούτε μεγάλος και είναι ότι πρέπει για το πρωινό – ή ένα γλυκό break από τη δουλειά.

Τα υλικά

100 γρ. βούτυρο

70 γρ. καστανή ζάχαρη

70 γρ. ζάχαρη άχνη

2 αυγά

100 ml γάλα

250 γρ. αλεύρι

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

125 γρ. κουβερτούρα λευκή

σταγόνες σοκολάτας

200 γρ. βατόμουρα

1 κ.γ. αλάτι

Η διαδικασία

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το αλεύρι, το βούτυρο, την ζάχαρη άχνη, την καστανή ζάχαρη, το γιαούρτι, τα αυγά, λίγες σταγόνες σοκολάτας, το γάλα και την λευκή κουβερτούρα, την οποία έχουμε τρίψει.

Χτυπάμε πολύ καλά, μέχρι το μείγμα να είναι έτοιμο.

Στη συνέχεια βάζουμε το μείγμα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής.Ρίχνουμε στα κεσεδάκια για τα muffins μερικές σταγόνες σοκολάτας, τα γεμίζουμε μέχρι τη μέση και συνέχεια προσθέτουμε από πάνω βατόμουρα.

Βάζουμε τα κεσεδάκια στον φούρνο και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά.