magazin
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.12.2025 | 09:07
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Buongiorno 12 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Muffins με βατόμουρα και λευκή σοκολάτα

Μια συνταγή στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Spotlight

Εδώ και λίγο καιρό έχουμε μπει σε έναν από τους πιο αγαπημένους μήνες. Ο Δεκέμβριος, όμως, δεν είναι μόνο η περίοδος των γιορτών, αλλά και αυτή των γλυκών. Για αυτό ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε μια συνταγή ταμάμ για αυτές τις ημέρες.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για muffins με βατόμουρα και λευκή σοκολάτα. Ένα γλυκό στο οποίο δεν μπορεί να αντισταθεί ούτε μικρός ούτε μεγάλος και είναι ότι πρέπει για το πρωινό – ή ένα γλυκό break από τη δουλειά.

Τα υλικά

100 γρ. βούτυρο
70 γρ. καστανή ζάχαρη
70 γρ. ζάχαρη άχνη
2 αυγά
100 ml γάλα
250 γρ. αλεύρι
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
125 γρ. κουβερτούρα λευκή
σταγόνες σοκολάτας
200 γρ. βατόμουρα
1 κ.γ. αλάτι

Η διαδικασία

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το αλεύρι, το βούτυρο, την ζάχαρη άχνη, την καστανή ζάχαρη, το γιαούρτι, τα αυγά, λίγες σταγόνες σοκολάτας, το γάλα και την λευκή κουβερτούρα, την οποία έχουμε τρίψει.

Χτυπάμε πολύ καλά, μέχρι το μείγμα να είναι έτοιμο.

Στη συνέχεια βάζουμε το μείγμα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής.Ρίχνουμε στα κεσεδάκια για τα muffins μερικές σταγόνες σοκολάτας, τα γεμίζουμε μέχρι τη μέση και συνέχεια προσθέτουμε από πάνω βατόμουρα.

Βάζουμε τα κεσεδάκια στον φούρνο και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Economy
Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece: Turning Every POS into a Cash Hub
English edition 12.12.25

Greece: Turning Every POS into a Cash Hub

Customers will be able to withdraw cash at participating stores by having the amount charged to their card at the POS and receiving the money directly from the merchant.

Σύνταξη
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» σήμερα στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12.12.25

Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το γραφείο των ευρωπαίων εισαγγελέων την εμπιστεύεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη η διοίκηση του Οργανισμού την έχει υποβιβάσει σε θέση-ψυγείο. Στο δικαστήριο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο