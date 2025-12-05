Συνταγή: Κοτόπουλο με γιαούρτι & μπαχαρικά

Πάντα θα υπάρχουν εκείνες οι μέρες που θα ιθέλουμε να φάμε κάτι νόστιμο και ποιοτικό, αλλά δεν θα έχουμε καμία όρεξη να περάσουμε ώρα στην κουζίνα. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας παρουσίασε μια συνταγή για αυτές τις στιγμές.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για κοτόπουλο με γιαούρτι και μπαχαρικά

Σε περίπου μια ώρα, έχουμε ένα γευστικό και ζουμερό κοτόπουλο, που ταιριάζει με όλα τα συνοδευτικά – από τηγανιτές πατάτες μέχρι μια απλή σαλάτα.

Τα υλικά

800 γρ στήθος κοτόπουλου

100 ml γάλα

150 γρ γιαούρτι

χυμό από 2 λεμόνια

40 ml ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο

1 κσ ρίγανη

1 κγ πάπρικα γλυκιά

1 κγ κύμινο

1 κγ μπούκοβο

1 κγ τζίντζερ

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ βάζουμε το κατόπουλο και στη συνέχεια ρίχνουμε το γάλα, το γιαούρτι, λίγη μουστάρδα και λίγο ζουμί από λάιμ ή λεμόνι.

Ανακατεύουμε πολύ καλά και βάζουμε το μπολ στο ψυγείο για 20 λεπτά προκειμένου να μαριναριστεί, να μαλακώσει το κοτόπουλο και να πάρει τις γεύσεις.

Μόλις το βγάλουμε από το ψυγείο, τότε προσθέτουμε τα μπαχαρικά μας. Βάζουμε το κύμινο, το τζίντζερ, τη γλυκιά πάπρικα, το μπούκοβο, τη ρίγανη και ανακατεύουμε καλά.

Σε ένα προθερμασμένο τηγάνι, ρίχνουμε λίγο λάδι και τηγανίζουμε το κοτόπουλο για περίπου 15 λεπτά.

Ένα πιάτο που μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ότι έχουμε όρεξη – από πατάτες μέχρι σαλάτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέλεξε το ρύζι.