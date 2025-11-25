Συνταγή: Κοτόπουλο με λάχανο, πράσο και ντομάτα

Είναι από τα πιάτα που έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας πάρα πολύ με την κουζίνα της μαμάς μας και τα χειμωνιάτικα μεσημέρια της Κυριακής. Ωστόσο δεν είναι ένα φαγητό τόσο δύσκολο όσο πιστεύουμε. Κάτι που απέδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζοντας τη συνταγή.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε τη συνταγή για κοτόπουλο με λάχανο, πράσο και ντομάτα. Λίγο μπελαλίδικη – καθώς χρειάζεται τον χρόνο της, χειμωνιάτικη και πεντανόστιμη.

Τα υλικά

1 κοτόπουλο σε κομμάτια

1 λάχανο

3 πράσα

1 λευκό κρεμμύδι

2 καρότα

2 κσ σέλινο

4 ντομάτες πολτοποιημένες

80 ml ελαιόλαδο

50 ml ζωμός κοτόπουλου

100 ml λευκό κρασί

1 αστεροειδής γλυκάνισος

1 ξυλάκι κανέλας

1 κσ γλυκιά πάπρικα

6 κόκκοι μπαχάρι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλο για να τα τσιγαρίσουμε.

Στη συνέχεια ρίχνουμε τον αστεροειδή γλυκάνισο και ένα ξυλάκι κανέλας – στα μισά της διαδικασίας (περίπου μισή ώρα) τα αφαιρούμε, καθώς θα πικρίσουν αν μείνουν πολύ ώρα μέσα.

Βάζουμε το μπαχάρι, την γλυκιά πάπρικα και το κρεμμύδι, ενώ ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε το πράσο, το καρότο και το σέλινο, ρίχνουμε το λάχανο και σβήνουμε με κρασί ενώ ανακατεύουμε.

Βάζουμε την ντομάτα και τον ζωμό. Ανακατεύουμε, καπακόνουμε την κατσαρόλα και το αφήνουμε να ψηθεί για 40 λεπτά.