Συνταγή: Κοτόπουλο με λάχανο, πράσο και ντομάτα
Μια συνταγή κλασική, πεντανόστιμη και μαμαδίστικη.
- Ο ναός ετοίμαζε το φέρετρο της για αποτέφρωση – Τότε ακούστηκε ένα χτύπημα από μέσα
- Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν για «εγκλήματα πολέμου»
- Μείνετε μακριά από τη Βενεζουέλα συστήνει, η Γερμανία
- Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Είναι από τα πιάτα που έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας πάρα πολύ με την κουζίνα της μαμάς μας και τα χειμωνιάτικα μεσημέρια της Κυριακής. Ωστόσο δεν είναι ένα φαγητό τόσο δύσκολο όσο πιστεύουμε. Κάτι που απέδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζοντας τη συνταγή.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε τη συνταγή για κοτόπουλο με λάχανο, πράσο και ντομάτα. Λίγο μπελαλίδικη – καθώς χρειάζεται τον χρόνο της, χειμωνιάτικη και πεντανόστιμη.
Τα υλικά
1 κοτόπουλο σε κομμάτια
1 λάχανο
3 πράσα
1 λευκό κρεμμύδι
2 καρότα
2 κσ σέλινο
4 ντομάτες πολτοποιημένες
80 ml ελαιόλαδο
50 ml ζωμός κοτόπουλου
100 ml λευκό κρασί
1 αστεροειδής γλυκάνισος
1 ξυλάκι κανέλας
1 κσ γλυκιά πάπρικα
6 κόκκοι μπαχάρι
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλο για να τα τσιγαρίσουμε.
Στη συνέχεια ρίχνουμε τον αστεροειδή γλυκάνισο και ένα ξυλάκι κανέλας – στα μισά της διαδικασίας (περίπου μισή ώρα) τα αφαιρούμε, καθώς θα πικρίσουν αν μείνουν πολύ ώρα μέσα.
Βάζουμε το μπαχάρι, την γλυκιά πάπρικα και το κρεμμύδι, ενώ ανακατεύουμε καλά.
Προσθέτουμε το πράσο, το καρότο και το σέλινο, ρίχνουμε το λάχανο και σβήνουμε με κρασί ενώ ανακατεύουμε.
Βάζουμε την ντομάτα και τον ζωμό. Ανακατεύουμε, καπακόνουμε την κατσαρόλα και το αφήνουμε να ψηθεί για 40 λεπτά.
- Συνταξιούχοι: Τι αυξήσεις θα δουν το 2026 στις συντάξεις τους
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη και την Τετάρτη στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
- Είναι το τένις το καλύτερο άθλημα για την υγεία μας;
- Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
- Αρκάς: Μια καλημέρα για όλες τις Κατερίνες
- Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
- Συνταγή: Κοτόπουλο με λάχανο, πράσο και ντομάτα
- Ταϊλάνδη: Ο ναός ετοίμαζε το φέρετρο της για αποτέφρωση – Τότε ακούστηκε ένα χτύπημα από μέσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις