Συνταγή: Γιαούρτι με πορτοκάλι

Είναι γνωστό πως το πρωινό θεωρείται το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας – δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ούτε δύσκολο ούτε πολύπλοκο. Και η παρακάτω συνταγή είναι η καλύτερη απόδειξη.

Γιαούρτι με πορτοκάλι – ένα υγιεινό, ελαφρύ και πεντανόστιμο σνακ, με λίγα υλικά και τη συνταγή να χρειάζεται μόλις 10 λεπτά για να ετοιμαστεί.

Τα υλικά

2 κεσεδάκια γιαουρτιού χωρίς λιπαρά

3 πορτοκάλια

μια καλή πρέζα τριμμένη κανέλα

2 αστεροειδείς γλυκάνισοι

¼ κουτ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας

10 γρ. ανάλατα φιστίκια Αιγίνης, χοντροκομμένα (εναλλακτικά ψημένα φιλέ αμυγδάλου)

Η διαδικασία

Κόψτε ένα από τα πορτοκάλια στη μέση και στύψτε τον χυμό του – θα πρέπει να έχετε περίπου 4–5 κουταλιές της σούπας. Καθαρίστε τα υπόλοιπα πορτοκάλια και κόψτε τα σε λεπτές φέτες.

Ρίξτε τον χυμό σε ένα μικρό κατσαρολάκι και προσθέστε την κανέλα, τον αστεροειδή γλυκάνισο και το εκχύλισμα βανίλιας.

Τοποθετήστε σε μέτρια φωτιά και αφήστε να σιγοβράσει για 1–2 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Προσθέστε τις φέτες πορτοκαλιού και ζεστάνετέ τες απαλά.

Μοιράστε το γιαούρτι σε δύο μικρά μπολ. Από πάνω τοποθετήστε τα ζεστά αρωματικά πορτοκάλια μαζί με τον χυμό και πασπαλίστε με τους ξηρούς καρπούς.

* Πηγή: Vita