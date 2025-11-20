Συνταγή: Μπέργκερ γαλοπούλας με φέτα

Είναι το «παραδοσιακό» street food των ΗΠΑ – και ένα από τα αγαπημένα σε όλο τον πλανήτη. Είτε το παραγγέλνουμε είτε το φτιάχνουμε στην κουζίνα μας, κανείς δεν μπορεί να πει όχι σε ένα μπέργκερ. Ωστόσο, η συνταγή που ακολουθεί, έχει ένα ελληνικό twist.

Μπέργκερ γαλοπούλας με φέτα – μια θρεπτική συνταγή, γεμάτη γεύση και πλούσια σε πρωτεΐνη, με τη φέτα να κάνει τη διαφορά. Αξίζει να τη δοκιμάσεις.

Τα υλικά

450 γρ. άπαχος κιμάς γαλοπούλας

1 φλ. φρέσκο baby σπανάκι, ψιλοκομμένο

¼ φλ. φέτα, θρυμματισμένη

3 κουταλιές της σούπας ασπράδι αυγού (ή 1 ολόκληρο αυγό)

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο (ή 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο)

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

½ κουταλάκι του γλυκού θαλασσινό αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Η διαδικασία

Ζέστανε τη σχάρα σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία και άλειψε ελαφρά τις πλάκες με λίγο λάδι για να μην κολλήσουν τα μπιφτέκια.

Για το μείγμα, σε ένα μεγάλο μπολ, πρόσθεσε τον κιμά γαλοπούλας, το ψιλοκομμένο σπανάκι, τη φέτα, τα ασπράδια αυγού (ή το αυγό), τον μαϊντανό, το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακάτεψε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά ομοιόμορφα.

Με τα χέρια σου, σχημάτισε 4-5 μπιφτέκια ίδιου μεγέθους.

Απόλαυσέ τα σε ψωμάκι, τυλιγμένα με φύλλα μαρουλιού ή επάνω σε σαλάτα, με τα αγαπημένα σου συνοδευτικά.

