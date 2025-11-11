magazin
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 06:46
Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Buongiorno 11 Νοεμβρίου 2025 | 07:00
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Μπιφτέκια κοτόπουλου γεμιστά με τυρί και ψητές γλυκοπατάτες

Μια συνταγή πολύ εύκολη και πολύ νόστιμη.

Σύνταξη
A
A
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Είτε μικρός, είτε μεγάλος, τα μπιφτέκια αποτελούν ένα από τα αγαπημένα μας πιάτα. Και εύκολη λύση, αν δεν θέλουμε να περάσουμε ώρες μέσα στην κουζίνα. Όπως η συνταγή που έφτιαξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια πανεύκολη συνταγή για μπιφτέκια κοτόπουλου γεμιστά με τυρί. Χωρίς πολύ κόπο, με λίγο… λέρωμα, έχουμε μέσα σε λίγη ώρα ένα υγιεινό και άκρως απολαυστικό πιάτο.

Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ότι θέλουμε – εδώ ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέλεξε τις γλυκοπατάτες.

Τα υλικά

700 γρ. κιμά κοτόπουλου (στήθος)
300 γρ. κιμά κοτόπουλου (μπούτι)
300 γρ. τριμμένο τυρί Kerrygold Regato Classic
50 ml ελαιόλαδο
1 λευκό κρεμμύδι
150 γρ. φρυγανιά τριμμένη
2 αυγά
1 καρότο
1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά
1 κ.γ. σκόρδο τριμμένο
1 κ.γ. κύμινο
1 κ.γ. δεντρολίβανο
αλάτι
πιπέρι
500 γρ. γλυκοπατάτες

Το μυστικό

Επειδή το τυρί μας δίνει την απαραίτητη υγρασία και λιπαρότητα, δεν χρειάζεται να βάλουμε στο μείγμα για μπιφτέκια λάδι.

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον κιμά κοτόπουλου, και στήθος και μπούτι. Προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το κύμινο, το κόκκινο πιπέρι (γλυκό), το δεντρολίβανο, τα δύο αυγά, τη φρυγανιά. Βάζουμε και το τυρί και ανακατεύουμε καλά με το χέρι.

Πλάθουμε ένα ένα τα μπιφτέκια με τα χέρια μας.

Σε ένα ζεστό τηγάνι, όπου δεν έχουμε βάλει λάδι, και ψήνουμε. Περιμένουμε να κάνει μια κρούστα η μια πλευρά και μόνο τότε το γυρίζουμε πλευρά.

Την ίδια ώρα φτιάχνουμε και τις γλυκοπατάτες μας, όπως τις προτιμάμε. Η συνταγή είναι έτοιμη.

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Euronext: Το «ερωτηματικό» των 13,4 εκατ. μετοχών της ΕΧΑΕ

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Εμβόλιο γρίπης: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί οι φαρμακοποιοί
Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί - Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει το τετραπλό εμβόλιο γρίπης

Ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος που χρησιμοποιείται το εμβόλιο γρίπης, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται με στοκ για το οποίο κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν - Άλλαξε τελευταία στιγμή η οδηγία από τον ΕΟΠΥΥ

Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Καιρός: Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία
Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές - Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα
Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η μικρή ιδιοκτησία μετριάζει τις ανισότητες στον πλούτο (περιουσία), αλλά οι ανισότητες στα εισοδήματα οξύνονται, εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Τι δείχνει η έρευνα της Eurofound

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους συνταξιούχους

Απώλειες εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι που δεν ανέφεραν στον ΕΦΚΑ ότι διέκοψαν την εργασία τους και δεν έκαναν αίτηση για να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξη για όσο χρόνο δούλευαν

Ακίνητα: Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες φέρνουν ανατροπές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκτός σχεδίου περιοχές και επηρεάζουν αγοραπωλησίες, δωρεές και κληρονομιές που αφορούν σε ακίνητα

Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»
Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»

500.000 καμένα στρέμματα, 584 εκ. ευρώ για καταστολή, χιλιάδες μικρά περιστατικά και πολλαπλά καμένες εκτάσεις - Τι βελτιώθηκε και τι πρέπει να αλλάξει - Μιλούν στο in o Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς και ο πυρομετεωρολόγος της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά
Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά

Γιατροί τεσσάρων ειδικοτήτων μιλούν στους ασθενείς με διαβήτη για τον καλύτερο τρόπο καθυστέρησης στην εξέλιξη της νόσου, για προστασία καρδιάς, ποδιών, νεφρών και ματιών

To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»
To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»

Το in στα αναγεννημένα διαμερίσματα μιας παλιάς εργατικής πολυκατοικίας στον Ταύρο, μίλησε με τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήταν σταθερά αντιμέτωποι με την ενεργειακή φτώχεια

Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

