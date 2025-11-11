Συνταγή: Μπιφτέκια κοτόπουλου γεμιστά με τυρί και ψητές γλυκοπατάτες

Είτε μικρός, είτε μεγάλος, τα μπιφτέκια αποτελούν ένα από τα αγαπημένα μας πιάτα. Και εύκολη λύση, αν δεν θέλουμε να περάσουμε ώρες μέσα στην κουζίνα. Όπως η συνταγή που έφτιαξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια πανεύκολη συνταγή για μπιφτέκια κοτόπουλου γεμιστά με τυρί. Χωρίς πολύ κόπο, με λίγο… λέρωμα, έχουμε μέσα σε λίγη ώρα ένα υγιεινό και άκρως απολαυστικό πιάτο.

Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ότι θέλουμε – εδώ ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέλεξε τις γλυκοπατάτες.

Τα υλικά

700 γρ. κιμά κοτόπουλου (στήθος)

300 γρ. κιμά κοτόπουλου (μπούτι)

300 γρ. τριμμένο τυρί Kerrygold Regato Classic

50 ml ελαιόλαδο

1 λευκό κρεμμύδι

150 γρ. φρυγανιά τριμμένη

2 αυγά

1 καρότο

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

1 κ.γ. σκόρδο τριμμένο

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. δεντρολίβανο

αλάτι

πιπέρι

500 γρ. γλυκοπατάτες

Το μυστικό

Επειδή το τυρί μας δίνει την απαραίτητη υγρασία και λιπαρότητα, δεν χρειάζεται να βάλουμε στο μείγμα για μπιφτέκια λάδι.

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον κιμά κοτόπουλου, και στήθος και μπούτι. Προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το κύμινο, το κόκκινο πιπέρι (γλυκό), το δεντρολίβανο, τα δύο αυγά, τη φρυγανιά. Βάζουμε και το τυρί και ανακατεύουμε καλά με το χέρι.

Πλάθουμε ένα ένα τα μπιφτέκια με τα χέρια μας.

Σε ένα ζεστό τηγάνι, όπου δεν έχουμε βάλει λάδι, και ψήνουμε. Περιμένουμε να κάνει μια κρούστα η μια πλευρά και μόνο τότε το γυρίζουμε πλευρά.

Την ίδια ώρα φτιάχνουμε και τις γλυκοπατάτες μας, όπως τις προτιμάμε. Η συνταγή είναι έτοιμη.