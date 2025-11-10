Συνταγές: Δύο εύκολα και σπιτικά σνακ

Ακολουθούν δύο συνταγές, για εύκολα, γρήγορα και πεντανόστιμα σνακ, που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Και σίγουρα πιο υγιεινά από τα έτοιμα.

Muffins κολοκύθας

Τα υλικά

– 250 γρ. αλεύρι

– 130 γρ. βούτυρο

– 2 αυγά

– 100 γρ. ζάχαρη άχνη

– 60 γρ. καστανή ζάχαρη

– 2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

– 200 γρ. βρασμένη κολοκύθα

– 1 κ.σ. κανέλα

– 1 κ.γ. τζίντζερ τριμμένο

– Λίγο αλάτι

Η διαδικασία

Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε την ζάχαρη άχνη, την καστανή ζάχαρη, το τριμμένο τζίντζερ, την κανέλα – όχι πολύ όμως για να μην πικρίσει, τα δύο αυγά, το μπέικιν πάουντερ και αρχίζουμε να χτυπάμε αργά ώστε να φτιάξουμε τη ζύμη.

Όσο χτυπάμε το μείγμα προσθέτουμε σιγά σιγά την κολοκύθα, που πρώτα έχουμε βράσει και μετά πολτοποιήσει.

Αμέσως μετά προσθέτουμε σιγά σιγά και τα 130 γρ. βούτυρο που έχουμε λιώσει σε ένα κατσαρολάκι και το έχουμε αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Μόλις η ζύμη είναι έτοιμη, γεμίζουμε τις θήκες για τα muffins μέχρι τη μέση γιατί στο ψήσιμο θα φουσκώσει.

Μόλις τα έχουμε έτοιμα, τα βάζουμε σε ένα ταψί και τα τοποθετούμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά.

Σπιτικά soft cookies

Τα υλικά

– 200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

– 120 γρ. βούτυρο

– 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

– 50 γρ. ζάχαρη

– 1 αυγό

– 2 βανίλιες (ή 2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας)

– 150 γρ. σταγόνες κουβερτούρας

– 100 γρ. χουρμάδες

– Αλάτι

Το μυστικό

Η συνταγή δεν θέλει μίξερ. Όλα γίνονται στο χέρι, ενώ μεγάλο ρόλο παίζει η σειρά που βάζουμε τα υλικά. Προσοχή: ανακατεύουμε προς μια κατεύθυνση για να κρατήσουμε τον αέρα.

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου.

Ρίχνυομε το βούτυρο σε ένα μπολ και προσθέτουμε τη σοκολάτα, τη βανίλια (τη μια από τις δύο), τη σόδα και τους χουρμάδες.

Ανακατεύουμε προς μια κατεύθυνση για να κρατήσουμε τον αέρα κια βάζουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη.

Μετά προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, τότε προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μια ώρα.

Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα και το ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 15 με 17 λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.