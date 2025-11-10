magazin
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Buongiorno 10 Νοεμβρίου 2025 | 07:00
Eνσωμάτωση

Συνταγές: Δύο εύκολα και σπιτικά σνακ

Δύο συνταγές που μάθαμε στην κουζίνα του Buongiorno.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Ακολουθούν δύο συνταγές, για εύκολα, γρήγορα και πεντανόστιμα σνακ, που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Και σίγουρα πιο υγιεινά από τα έτοιμα.

Muffins κολοκύθας

Τα υλικά

– 250 γρ. αλεύρι
– 130 γρ. βούτυρο
– 2 αυγά
– 100 γρ. ζάχαρη άχνη
– 60 γρ. καστανή ζάχαρη
– 2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
– 200 γρ. βρασμένη κολοκύθα
– 1 κ.σ. κανέλα
– 1 κ.γ. τζίντζερ τριμμένο
– Λίγο αλάτι

Η διαδικασία

Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε την ζάχαρη άχνη, την καστανή ζάχαρη,  το τριμμένο τζίντζερ, την κανέλα – όχι πολύ όμως για να μην πικρίσει, τα δύο αυγά, το μπέικιν πάουντερ και αρχίζουμε να χτυπάμε αργά ώστε να φτιάξουμε τη ζύμη.

Όσο χτυπάμε το μείγμα προσθέτουμε σιγά σιγά την κολοκύθα, που πρώτα έχουμε βράσει και μετά πολτοποιήσει.

Αμέσως μετά προσθέτουμε σιγά σιγά και τα 130 γρ. βούτυρο που έχουμε λιώσει σε ένα κατσαρολάκι και το έχουμε αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Μόλις η ζύμη είναι έτοιμη, γεμίζουμε τις θήκες για τα muffins μέχρι τη μέση γιατί στο ψήσιμο θα φουσκώσει.

Μόλις τα έχουμε έτοιμα, τα βάζουμε σε ένα ταψί και τα τοποθετούμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά.

Σπιτικά soft cookies

Τα υλικά

– 200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
– 120 γρ. βούτυρο
– 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
– 50 γρ. ζάχαρη
– 1 αυγό
– 2 βανίλιες (ή 2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας)
– 150 γρ. σταγόνες κουβερτούρας
– 100 γρ. χουρμάδες
– Αλάτι

Το μυστικό

Η συνταγή δεν θέλει μίξερ. Όλα γίνονται στο χέρι, ενώ μεγάλο ρόλο παίζει η σειρά που βάζουμε τα υλικά. Προσοχή: ανακατεύουμε προς μια κατεύθυνση για να κρατήσουμε τον αέρα.

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου.

Ρίχνυομε το βούτυρο σε ένα μπολ και προσθέτουμε τη σοκολάτα, τη βανίλια (τη μια από τις δύο), τη σόδα και τους χουρμάδες.

Ανακατεύουμε προς μια κατεύθυνση για να κρατήσουμε τον αέρα κια βάζουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη.

Μετά προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, τότε προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μια ώρα.

Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα και το ψήνουμε στους 170 βαθμούς  για 15 με 17 λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Commando 10.11.25

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Σύνταξη
Καιρός: Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε Ι.Χ. – Περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα
Καιρός 10.11.25

Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε αυτοκίνητα - Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και συνιστάται στους κατοίκους ιδιαίτερη προσοχή - Υψηλά ύψη βροχής στην Κέρκυρα - Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών
Ελλάδα 10.11.25

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Έναν ιερό ναό φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Σύνταξη
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10.11.25

Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Η Ινδονησία απένειμε στον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο τον τίτλο του εθνικού ήρωα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει κατηγορίες για ιστορικό αναθεωρητισμό στη τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Σύνταξη
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Τι θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο για τα γεγονότα των Βοριζίων. Με έμφαση στο αγροτικό και την ακρίβεια το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια - Βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι πολύ πιθανό να τους «δείξει» τον βαρύ οπλισμό των δραστών

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο