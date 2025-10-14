Δύο συνταγές στα γρήγορα για πεντανόστιμα ζυμαρικά

Δύο εύκολες και πολύ νόστιμες συνταγές, αν δεν θέλεις να περάσεις όλη σου τη μέρα στην κουζίνα, που μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην εκπομπή του MEGA «Buongiorno».

Σπαγγέτι cacio e pepe

Τα υλικά

500 γρ. σπαγγέτι Νο 6 ή Νο 10

150 γρ. βούτυρο

250 γρ. πεκορίνο

3 κ.σ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 κ.σ. σκόρδο ψιλοκομμένο

100 ml νερό από τα μακαρόνια

Αλάτι

Η διαδικασία

Το πρώτο βήμα είναι να βράσουμε τα ζυμαρικά μας, αλλά περίπου τρία λεπτά λιγότερο από το κανονικό, καθώς η διαδικασία θα συνεχιστεί μετά και στο τηγάνι.

Προσοχή κρατάμε λίγο ζωμό από το βράσιμο των ζυμαρικών.

Σε ένα ζεστό τηγάνι σε χαμηλή φωτιά ρίχνουμε το βούτυρο να λιώσει και προσθέτουμε λίγο σκορδόλαδο, που δίνει ωραία γεύση χωρίς να αφήνει αυτό το πολύ έντονο του σκόρδου.

Ρίχνουμε αρκετό πιπέρι από πάνω και το καίμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Μετά δυναμώνουμε τη φωτιά.

Αμέσως ρίχνουμε τα βρασμένα ζυμαρικά και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε λίγο ζωμό από τα μακαρόνια που έχουμε βράσει για να δημιουργήσουμε τη σάλτσα και μετά ρίχνουμε μέσα το πεκορίνο.

Ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε λίγο αλάτι.

Αν θέλουμε να έχει πιο πολύ σάλτσα ρίχνουμε λίγο περισσότερο ζωμό.

Ριγκατόνι με πικάντικη πέστο από πιπεριές

Τα υλικά

500 γρ. ριγκατόνι

500 γρ. ντοματίνια

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. βαλσάμικο ξύδι

Για το πέστο:

4 ψητές πιπεριές Φλωρίνης

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 ματσάκι βασιλικό

50 γρ. καρύδια

80ml ελαιόλαδο

1 κ.γ. μπούκοβο

1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

1/2 κ.γ. κύμινο

χυμό από 2 λεμόνια

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία

Ξεκινάμε με τη πέστο: Σε ένα μπολ του μίξερ ρίχνουμε τις πιπεριές Φλωρίνης, το καρύδι, λίγο μπούκοβο, λίγο κύμινο, λίγη πάπρικα καπνιστή, λίγο σκόρδο, λίγο λάδι και μετά χτυπάμε καλά.

Σε ένα τηγάνι που έχει ζεστάνει ρίχνουμε τη πέστο που έχουμε φτιάξει και προσθέτουμε λίγο ζωμό.

Προσθέτουμε λίγο χυμό λεμονιού, λίγο πετιμέζι και τα ντοματίνια.

Ανακατεύουμε καλά και στη συνέχεια προσθέτουμε για λίγα λεπτά τα βρασμένα ριγκατόνι, ώστε να δέσουν μαζί με τη πέστο.

Η συνταγή είναι έτοιμη.

