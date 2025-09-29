Δύο συνταγές για να γλυκάνουν την εβδομάδα

Η Δευτέρα δεν είναι η αγαπημένη μας ημέρα της εβδομάδας. Για αυτό ακολουθούν δύο γλυκές συνταγές που παρουσιάστηκαν στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», για να μας φτιάξουν τη διάθεση.

Σπιτικά soft cookies

Τα υλικά

– 200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

– 120 γρ. βούτυρο

– 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

– 50 γρ. ζάχαρη

– 1 αυγό

– 2 βανίλιες (ή 2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας)

– 150 γρ. σταγόνες κουβερτούρας

– 100 γρ. χουρμάδες

– Αλάτι

Το μυστικό

Από τις συνταγές που δεν θέλουν μίξερ. Όλα γίνονται στο χέρι, ενώ μεγάλο ρόλο παίζει η σειρά που βάζουμε τα υλικά. Προσοχή: ανακατεύουμε προς μια κατεύθυνση για να κρατήσουμε τον αέρα.

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου.

Ρίχνυομε το βούτυρο σε ένα μπολ και προσθέτουμε τη σοκολάτα, τη βανίλια (τη μια από τις δύο), τη σόδα και τους χουρμάδες.

Ανακατεύουμε προς μια κατεύθυνση για να κρατήσουμε τον αέρα κια βάζουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη.

Μετά προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, τότε προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μια ώρα.

Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα και το ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 15 με 17 λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.

Κορμός σοκολάτας με γέμιση μπανάνα και φουντούκια

Τα υλικά

250.γρ μπισκότα

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

60.γρ ινδική καρύδα

3 κ.σ. κακάο ξύσμα από ένα πορτοκάλι

Για τη γέμιση:

3 μπανάνες

3 κ.σ. μέλι

1/2 κανέλα σκόνη

2 κ.σ. κονιάκ

100 γρ φουντούκια

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα μπισκότα αφού τα έχουμε τρίψει πρώτα. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα, λίγο κακάο και λίγο καρύδα.

Ανακατεύουμε με μια σπάτουλα μέχρι να δέσει το μίγμα.

Το τοποθετούμε σε μια λαδόκολλα και πιέζουμε το μείγμα ώστε να πάει σε όλο το χαρτί.

Για τη γέμιση, κόβουμε τις μπανάνες σε κομμάτια, τις ρίχνουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε το μέλι, το κονιάκ και την κανέλα και ανακατεύουμε καλά.

Μόλις η γέμιση είναι έτοιμη, την απλώνουμε πάνω στη βάση και τυλίγουμε τη λαδόκολλα μέχρι να σχηματιστεί ο κορμός.

Το βάζουμε στο ψυγείο για να παγώσει και είναι έτοιμο το γλυκό.