Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Συνταγή: Μπράουνις με μαύρη σοκολάτα και αβοκάντο
22 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Συνταγή: Μπράουνις με μαύρη σοκολάτα και αβοκάντο

Μια συνταγή που μπορεί να «παίζει» και για πρωινό και για επιδόρπιο μετά το φαγητό.

Είναι ένα φανταστικό σνακ, το οποίο λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. «Παίζει» κι ως επιδόρπιο κι ως πρωινό μαζί με το καφέ. Και το καλύτερο; Αυτή η συνταγή, εκτός από πεντανόστιμη, είναι και αρκετά υγιεινή. Μπράουνις με μαύρη σοκολάτα και αβοκάντο, μόλις σε μισή ώρα.

Τα υλικά

1 αβοκάντο όχι τελείως ώριμο, καθαρισμένο και χωρίς κουκούτσι
¾ φλιτζάνι άγλυκο κακάο σε σκόνη, κοσκινισμένο
3 μεγάλα αυγά, ελαφρώς χτυπημένα
⅓ φλιτζάνι σιρόπι σφενδάμου
2 κουτ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
2 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
¼ κουτ. γλυκού αλάτι
1 κουτ. γλυκού σκόνη εσπρέσο (προαιρετικά)
¼ φλιτζάνι άπαχο γάλα ή φυτικό γάλα της επιλογής σας
¾ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Το μυστικό

Το μυστικό επιτυχίας για αυτά τα σοκολατένια μπράουνις είναι το αβοκάντο! Αντικαθιστά τα ανθυγιεινά κορεσμένα λιπαρά με υγιεινά μονοακόρεστα λιπαρά, που βοηθούν την καρδιά, σύμφωνα με το Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Η διαδικασία

Προθερμάνετε το φούρνο στους 175°C. Στρώστε ένα ταψί 23×23 εκ. με λαδόκολλα.

Σε ένα μεγάλο μπολ, βάλτε το αβοκάντο και λιώστε το καλά με ένα πιρούνι. Προσθέστε το κακάο, τα αυγά, το σιρόπι σφενδάμου, τη βανίλια, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και, αν χρησιμοποιήσετε, τη σκόνη εσπρέσο. Ανακατέψτε καλά.

Προσθέστε το γάλα και το αλεύρι και ανακατέψτε μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά, χωρίς να ανακατέψετε υπερβολικά.

Ψήστε μέχρι τα μπράουνι να σφίξουν και ένα ξυλάκι που θα βάλεις στη μέση να βγαίνει καθαρό, περίπου 20-25 λεπτά.

Αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς. Μόλις κρυώσουν, κόψτε σε 12 ίσα τετράγωνα και σερβίρετε. Φυλάξτε τα καλυμμένα στο ψυγείο για έως και 1 εβδομάδα.

* Πηγή: Vita

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Business
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες
22.09.25

Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) στο Παρίσι θα γίνει η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ να είναι τα ξεκάθαρα φαβορί να την κατακτήσουν.

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League
22.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League

Από όλη τη διαιτητική ομάδα που έφερε ο Λανουά για να σφυρίξουν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 διεθνής είναι μόνο ο ένας βοηθός. Ούτε ο VAR είναι διεθνής.

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο