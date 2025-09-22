Συνταγή: Μπράουνις με μαύρη σοκολάτα και αβοκάντο

Είναι ένα φανταστικό σνακ, το οποίο λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. «Παίζει» κι ως επιδόρπιο κι ως πρωινό μαζί με το καφέ. Και το καλύτερο; Αυτή η συνταγή, εκτός από πεντανόστιμη, είναι και αρκετά υγιεινή. Μπράουνις με μαύρη σοκολάτα και αβοκάντο, μόλις σε μισή ώρα.

Τα υλικά

1 αβοκάντο όχι τελείως ώριμο, καθαρισμένο και χωρίς κουκούτσι

¾ φλιτζάνι άγλυκο κακάο σε σκόνη, κοσκινισμένο

3 μεγάλα αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

⅓ φλιτζάνι σιρόπι σφενδάμου

2 κουτ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

2 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ

¼ κουτ. γλυκού αλάτι

1 κουτ. γλυκού σκόνη εσπρέσο (προαιρετικά)

¼ φλιτζάνι άπαχο γάλα ή φυτικό γάλα της επιλογής σας

¾ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Το μυστικό

Το μυστικό επιτυχίας για αυτά τα σοκολατένια μπράουνις είναι το αβοκάντο! Αντικαθιστά τα ανθυγιεινά κορεσμένα λιπαρά με υγιεινά μονοακόρεστα λιπαρά, που βοηθούν την καρδιά, σύμφωνα με το Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Η διαδικασία

Προθερμάνετε το φούρνο στους 175°C. Στρώστε ένα ταψί 23×23 εκ. με λαδόκολλα.

Σε ένα μεγάλο μπολ, βάλτε το αβοκάντο και λιώστε το καλά με ένα πιρούνι. Προσθέστε το κακάο, τα αυγά, το σιρόπι σφενδάμου, τη βανίλια, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και, αν χρησιμοποιήσετε, τη σκόνη εσπρέσο. Ανακατέψτε καλά.

Προσθέστε το γάλα και το αλεύρι και ανακατέψτε μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά, χωρίς να ανακατέψετε υπερβολικά.

Ψήστε μέχρι τα μπράουνι να σφίξουν και ένα ξυλάκι που θα βάλεις στη μέση να βγαίνει καθαρό, περίπου 20-25 λεπτά.

Αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς. Μόλις κρυώσουν, κόψτε σε 12 ίσα τετράγωνα και σερβίρετε. Φυλάξτε τα καλυμμένα στο ψυγείο για έως και 1 εβδομάδα.

* Πηγή: Vita