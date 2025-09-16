Συνταγή: Κορμός σοκολάτας με γέμιση μπανάνα και φουντούκια

Μετά από περίπου δύο μήνες «διακοπές», το Buongiorno επέστρεψε για τη νέα σεζόν και μαζί του ήρθε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος – ανανεωμένος και έτοιμος για νέες προκλήσεις. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για να μας γλυκάνει, μπας και ξεχάσουμε ότι το καλοκαίρι τελείωσε και έχουμε επιστρέψει στη βάση μας: κορμός σοκολάτας με γέμιση μπανάνα και φουντούκια.

Μια συνταγή λίγο μπελαλίδικη, που πρέπει να ακολουθήσουμε κατά γράμμα τις οδηγίες, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο.

Τα υλικά

250.γρ μπισκότα

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

60.γρ ινδική καρύδα

3 κ.σ. κακάο ξύσμα από ένα πορτοκάλι

Για τη γέμιση:

3 μπανάνες

3 κ.σ. μέλι

1/2 κανέλα σκόνη

2 κ.σ. κονιάκ

100 γρ φουντούκια

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα μπισκότα αφού τα έχουμε τρίψει πρώτα. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα, λίγο κακάο και λίγο καρύδα.

Ανακατεύουμε με μια σπάτουλα μέχρι να δέσει το μίγμα.

Το τοποθετούμε σε μια λαδόκολλα και πιέζουμε το μείγμα ώστε να πάει σε όλο το χαρτί.

Για τη γέμιση, κόβουμε τις μπανάνες σε κομμάτια, τις ρίχνουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε το μέλι, το κονιάκ και την κανέλα και ανακατεύουμε καλά.

Μόλις η γέμιση είναι έτοιμη, την απλώνουμε πάνω στη βάση και τυλίγουμε τη λαδόκολλα μέχρι να σχηματιστεί ο κορμός.

Το βάζουμε στο ψυγείο για να παγώσει και είναι έτοιμο το γλυκό.