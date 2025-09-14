magazin
Συνταγή: Πίτσα με μπρόκολο και τσίλι
Δες το αλλιώς 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:30

Συνταγή: Πίτσα με μπρόκολο και τσίλι

Μια συνταγή για πίτσα διαφορετική από αυτές που έχεις συνηθίσει.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Είναι ένα από τα αγαπημένα «street food» μικρών και μεγάλων. Είτε μαργαρίτα είτε σπέσιαλ, η πίτσα πάντα ήταν το φαγητό της παρέας και του… Τσάμπιονς Λιγκ. Ωστόσο η συνταγή που ακολουθεί είναι για πιο εξεζητημένα γούστα.

Πίτσα με μπρόκολο και τσίλι. Ναι, μια συνταγή που με το πρώτο άκουσμα προκαλεί μια μικρή δυσαρέσκεια, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα είναι πεντανόστιμο. Αξίζει να τη δοκιμάσετε – έστω και μια φορά.

Τα υλικά

90 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, συν λίγο επιπλέον για πασπάλισμα
1 κ.γ. ξηρή μαγιά ταχείας δράσης
55 ml χλιαρό νερό
1 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. ψιλοκομμένος φρέσκος μαϊντανός πλατύφυλλος
1½ κ.γ. νιφάδες τσίλι
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες ή τριμμένες
1/2 κεφάλι μπρόκολο, χοντροκομμένο
1/2 κόκκινο κρεμμύδι (ή 1 πολύ μικρό κόκκινο κρεμμύδι), κομμένο σε λεπτές φέτες
62–75 γρ. μοτσαρέλα (μισή μπάλα τυριού, τυπικού μεγέθους)
Μία μικρή χούφτα φρέσκα φύλλα βασιλικού
Αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Βάλτε το αλεύρι, τη μαγιά και μια πρέζα αλάτι σε ένα μπολ. Προσθέστε το νερό και ανακατέψτε καλά με ένα μαχαίρι (του σερβίτσιου) μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Αδειάστε τη ζύμη σε μια καθαρή επιφάνεια και ζυμώστε για 2 λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί μια λεία μπάλα.

Βάλτε ξανά τη ζύμη στο μπολ, σκεπάστε με μια υγρή πετσέτα ή μεμβράνη και αφήστε την στην άκρη για περίπου 1 ώρα να φουσκώσει και να αφρατέψει. (Ιδανικά βάλτε το μπολ σε ζεστό σημείο, όσο πιο κρύο είναι το δωμάτιο, τόσο περισσότερη ώρα θα χρειαστεί.)

Στο μεταξύ, ανακατέψτε το ελαιόλαδο, τον μαϊντανό, τις νιφάδες τσίλι και το σκόρδο σε ένα μικρό μπολ μέχρι να σχηματιστεί μια χοντροκομμένη μυρωδάτη πάστα. Αφήστε στην άκρη.

Ανοίξτε τη ζύμη της πίτσας στο μέγεθος της βάσης ενός μεγάλου τηγανιού (περίπου 25εκ.) επάνω σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια ή σε ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού ψησίματος. Ζεστάνετε το τηγάνι σε δυνατή φωτιά για 2 λεπτά και έπειτα τοποθετήστε μέσα τη ζύμη.

Προθερμάνετε το γκριλ στον μέγιστο βαθμό. Όσο ψήνεται η βάση της πίτσας, πασπαλίστε το μπρόκολο και το κρεμμύδι ομοιόμορφα επάνω στη ζύμη, αφήνοντας γύρω-γύρω μια κρούστα 5mm. Σκορπίστε από πάνω τη μοτσαρέλα κομματιασμένη με τα χέρια και έπειτα μοιράστε το μείγμα μαϊντανού επάνω στην πίτσα.

Μεταφέρετε το τηγάνι κάτω από το γκριλ και ψήστε για 5 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να χρυσίσουν οι άκρες της ζύμης. Γαρνίρετε με τα φύλλα βασιλικού και αλατοπιπερώστε.

* Πηγή: Vita

Ενέργεια
Vita.gr
Σύνταξη
