Συνταγή: Κοτόπουλο με σκόρδο, δεντρολίβανο και λαχανικά εποχής

Μια εύκολη και ελαφριά συνταγή, με φρέσκα λαχανικά που προσφέρουν μια υπέροχη και πλούσια γλυκύτητα. Κοτόπουλο με σκόρδο, δεντρολίβανο και λαχανικά εποχής.

Τα υλικά

4 σκελίδες σκόρδο

4 μικρά φιλέτα στήθους κοτόπουλου (περίπου 150γρ. το καθένα)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

3 κλωνάρια δεντρολίβανο, μόνο τα φύλλα, ψιλοκομμένα

Ξύσμα από 1 λεμόνι

500γρ ντοματίνια, κομμένα στη μέση

1 μεγάλο κολοκυθάκι, κομμένο σε κομμάτια

1 κόκκινη πιπεριά (ή και πολύχρωμες πιπεριές), κομμένη σε λεπτές φέτες

1 κ.σ. βαλσάμικο ξίδι

Μια χούφτα φύλλα φρέσκου βασιλικού, συν επιπλέον για το σερβίρισμα

Θαλασσινό αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ψιλοκόψτε το σκόρδο σε μια επιφάνεια κοπής. Πασπαλίστε με θαλασσινό αλάτι και με τη λάμα του μαχαιριού λιώστε το σκόρδο μέχρι να σχηματιστεί μια χοντροκομμένη πάστα. Προσθέστε το δεντρολίβανο και το ξύσμα λεμονιού και ψιλοκόψτε τα όλα μαζί.

Βάλτε τα φιλέτα κοτόπουλου σε ένα μεγάλο μπολ μαζί με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και την πάστα σκόρδου-δεντρολίβανου. Ανακατέψτε καλά για να καλυφθεί το κοτόπουλο. (Αν έχετε χρόνο, αφήστε το κοτόπουλο να μαριναριστεί στο ψυγείο για έως 24 ώρες.)

Ζεστάνετε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι με καπάκι σε δυνατή φωτιά. Προσθέστε την υπόλοιπη κουταλιά ελαιόλαδο. Μόλις κάψει, σοτάρετε τα φιλέτα κοτόπουλου για 2 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν. Μεταφέρετέ τα σε ένα πιάτο και αφήστε τα στην άκρη.

Προσθέστε στο τηγάνι τα ντοματίνια, το κολοκυθάκι, την πιπεριά και το βαλσάμικο ξίδι. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν τα ντοματίνια.

Χαμηλώστε τη φωτιά και επιστρέψτε το κοτόπουλο στο τηγάνι, τοποθετώντας το ανάμεσα στα λαχανικά. Σκεπάστε με καπάκι και μαγειρέψτε για 10 λεπτά, ή μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο και να έχουν μαλακώσει τα ντοματίνια.

Αφαιρέστε το καπάκι και μαγειρέψτε για άλλα 5 λεπτά. Με ένα πιρούνι σπάστε μερικά από τα ντοματίνια για να βγάλουν τους χυμούς τους και να δέσει η σάλτσα.

Σερβίρετε το κοτόπουλο σε φαρδιά μπολ, γαρνιρισμένα με επιπλέον βασιλικό και λίγο αλάτι και πιπέρι.

* Πηγή: Vita