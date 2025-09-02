Είναι από τα πιάτα αυτά που εντυπωσιάζουν τόσο με τη γεύση τους όσο και με την εμφάνισή τους. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε να κάνουμε με ένα υγιεινό και χορτάτο γεύμα. Και το πιο σημαντικό από όλα: είναι μια εύκολη συνταγή.

Μεσογειακή σαλάτα με αγκινάρες και ξηρούς καρπούς.

Τα υλικά

2 φλιτζ. καρδιές αγκινάρας (βρασμένες ή μαριναρισμένες)

1 φλιτζ. ντοματίνια

1 φλιτζ. ρόκα

1 φλιτζ. baby σπανάκι (ή τρυφερά φύλλα)

3 κ.σ. αποξηραμένα κράνμπερι ή σύκα ή σταφίδες

1/4 φλιτζ. καρύδι ελαφρώς καβουρντισμένο

100 γρ. καμαμπέρ σε φέτες ή κυβάκια

Ρίγανη για πασπάλισμα

Κόλιαντρο

Για το ντρέσινγκ

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι

1 κ.γ. μέλι

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Καθαρίζουμε, πλένουμε και στεγνώνουμε καλά τη ρόκα και το σπανάκι. Κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση και τις αγκινάρες στα δύο ή στα τέσσερα – αν δεν βρούμε φρέσκες αγκινάρες, οι μαριναρισμένες σε βάζο (σε άλμη ή λάδι) είναι εξαιρετική επιλογή.

Ετοιμάζουμε το ντρέσινγκ: Ανακατεύουμε σε ένα μικρό μπολ το ελαιόλαδο, το ξίδι, το μέλι, αλάτι και πιπέρι, να ομογενοποιηθούν.

Ρίχνουμε σε μια μεγάλη σαλατιέρα τη ρόκα, το σπανάκι, τα ντοματίνια, τις αγκινάρες, τα αποξηραμένα φρούτα και τα καρύδια. Περιχύνουμε τα υλικά με το ντρέσινγκ και ανακατεύουμε απαλά.

Πασπαλίζουμε με λίγη ρίγανη και φύλλα φρέσκου κόλιαντρου. Γαρνίρουμε με το καμαμπέρ και σερβίρουμε τη σαλάτα αμέσως.

* Πηγή: Vita