Συνταγή: Μεσογειακή σαλάτα με αγκινάρες και ξηρούς καρπούς
Μια συνταγή υγιεινή και πεντανόστιμη.
- «Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
- Μπρα ντε φερ Τραμπ με Ινδία για τους δασμούς
- Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα
- Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν
Είναι από τα πιάτα αυτά που εντυπωσιάζουν τόσο με τη γεύση τους όσο και με την εμφάνισή τους. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε να κάνουμε με ένα υγιεινό και χορτάτο γεύμα. Και το πιο σημαντικό από όλα: είναι μια εύκολη συνταγή.
Μεσογειακή σαλάτα με αγκινάρες και ξηρούς καρπούς.
Τα υλικά
2 φλιτζ. καρδιές αγκινάρας (βρασμένες ή μαριναρισμένες)
1 φλιτζ. ντοματίνια
1 φλιτζ. ρόκα
1 φλιτζ. baby σπανάκι (ή τρυφερά φύλλα)
3 κ.σ. αποξηραμένα κράνμπερι ή σύκα ή σταφίδες
1/4 φλιτζ. καρύδι ελαφρώς καβουρντισμένο
100 γρ. καμαμπέρ σε φέτες ή κυβάκια
Ρίγανη για πασπάλισμα
Κόλιαντρο
Για το ντρέσινγκ
4 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι
1 κ.γ. μέλι
Αλάτι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Η διαδικασία
Καθαρίζουμε, πλένουμε και στεγνώνουμε καλά τη ρόκα και το σπανάκι. Κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση και τις αγκινάρες στα δύο ή στα τέσσερα – αν δεν βρούμε φρέσκες αγκινάρες, οι μαριναρισμένες σε βάζο (σε άλμη ή λάδι) είναι εξαιρετική επιλογή.
Ετοιμάζουμε το ντρέσινγκ: Ανακατεύουμε σε ένα μικρό μπολ το ελαιόλαδο, το ξίδι, το μέλι, αλάτι και πιπέρι, να ομογενοποιηθούν.
Ρίχνουμε σε μια μεγάλη σαλατιέρα τη ρόκα, το σπανάκι, τα ντοματίνια, τις αγκινάρες, τα αποξηραμένα φρούτα και τα καρύδια. Περιχύνουμε τα υλικά με το ντρέσινγκ και ανακατεύουμε απαλά.
Πασπαλίζουμε με λίγη ρίγανη και φύλλα φρέσκου κόλιαντρου. Γαρνίρουμε με το καμαμπέρ και σερβίρουμε τη σαλάτα αμέσως.
* Πηγή: Vita
- «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ»: Συνεχίζονται για 2η χρονιά στο Θέατρο Άλφα-Ληναίος-Φωτίου
- «Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
- Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
- Tιμές ρεύματος: Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια από τους παρόχους
- Έτσι η δουλειά μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου
- Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις