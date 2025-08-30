Συνταγή: Ταλιατέλες με φασολάκια και πέστο

Είναι η «εύκολη» λύση για όταν δεν θέλουμε να περάσουμε αρκετό χρόνο στην κουζίνα. Φυσικά και μιλάμε για τα ζυμαρικά, που αποτελούν τον «άσο στο μανίκι μας» όταν πιάνουν οι πείνες και έχουμε ανάγκη κάτι γρήγορο και νόστιμο. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ταλιατέλες με φασολάκια και πέστο. Μια συνταγή υγιεινή, ελαφριά και 100% σπιτική, που χρειάζεται μόλις 40 λεπτά για να ετοιμαστεί. Είστε έτοιμοι;

Τα υλικά

100 γρ φασολάκια, πολύ ψιλοκομμένα

250 γρ φρέσκες ταλιατέλες

Για το πέστο

1 σκελίδα σκόρδο

150 γρ φύλλα βασιλικού

75 γρ κουκουνάρια

100 γρ τυρί παρμεζάνα ή εναλλακτικά σκληρό τυρί, τριμμένο φρέσκο

5 κουτ. σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Βράστε τα φασολάκια σε νερό για 2 λεπτά. Στραγγίστε και ξεπλύνετε κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό και αφήστε τα στην άκρη.

Λιώστε το σκόρδο με μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι μέχρι να γίνει ομοιόμορφη πάστα. Προσθέστε τα φύλλα βασιλικού και λιώστε μέχρι να μετατραπούν σε πολτό. Προσθέστε τα κουκουνάρια και λιώστε τα μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Προσθέστε 3 κουταλιές νερό για να γαλακτωματοποιηθεί το μείγμα και μετά προσθέστε την παρμεζάνα. Σταδιακά προσθέστε το ελαιόλαδο, μέχρι να αποκτήσει το πέστο υφή για ράντισμα.

Βράστε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό και προσθέστε τα ζυμαρικά μαζί με τα φασολάκια για περίπου 3 λεπτά – τα ζυμαρικά πρέπει να είναι al dente.

Εν τω μεταξύ, ζεστάνετε το μισό πέστο σε ένα τηγάνι. Χρησιμοποιώντας τσιμπίδα, βγάλτε τα ζυμαρικά και τα φασολάκια από το νερό και προσθέστε τα στο τηγάνι. Ανακατέψτε με το πέστο και προσθέστε 2–3 κουταλιές από το νερό των ζυμαρικών για να αραιώσει η σάλτσα και να καλύψει καλά τα ζυμαρικά.

Δοκιμάστε το αλατοπίπερο και μοιράστε τα ζυμαρικά σε δύο μπολ. Σερβίρετε με το υπόλοιπο πέστο από πάνω.

* Πηγή: Vita