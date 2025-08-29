Συνταγή: Γεμιστές μελιτζάνες με φέτα και ρόδι

Είναι ένα φανταστικό πιάτο και καθόλου δύσκολο: μελιτζάνες στον φούρνο. Ένα άκρως ελληνικό φαγητό, ότι πρέπει για τα μεσημέρια της Κυριακής. Ωστόσο η συνταγή που ακολουθεί έχει ένα μοντέρνο τουίστ.

Γεμιστές μελιτζάνες με φέτα και ρόδι – παρά το γεγονός ότι θέλει περίπου 90 λεπτά για να ετοιμαστεί, η συνταγή δεν θα σας δυσκολέψει. Και το αποτέλεσμα δεν θα σας απογοητεύσει.

Τα υλικά

2 μελιτζάνες

6 σκελίδες σκόρδο, με τη φλούδα

8 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

1 ρόδι

2 κουτ. σούπας μελάσα ροδιού (μείγμα από χυμό ροδιού, ζάχαρη και χυμό λεμονιού)

100 γρ. φέτα

4 κουτ. σούπας μέντα, μόνο τα μικρότερα φύλλα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C (180°C με αέρα). Κόψτε τις μελιτζάνες στη μέση και χαράξτε την κομμένη πλευρά τους με σχέδιο πλέγματος, προσέχοντας να μην τρυπήσετε τη φλούδα.

Τοποθετήστε τις μελιτζάνες με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω σε ένα ταψί μαζί με τις σκελίδες σκόρδου, ακόμα με τη φλούδα τους.

Αλείψτε τις μελιτζάνες γενναιόδωρα με ελαιόλαδο, αλατοπιπερώστε ελαφρά και ψήστε για 1 ώρα μέχρι να μαλακώσουν. Αφαιρέστε από τον φούρνο και βγάλτε τη σάρκα σε ένα μπολ χωρίς να σκίσετε τη φλούδα.

Αφαιρέστε το σκόρδο από τη φλούδα με τα δάχτυλά σας και λιώστε το με την πλάτη ενός πιρουνιού σε πάστα.

Σπάστε το ρόδι και αφαιρέστε τα σπόρια. Ανακατέψτε τα περισσότερα σπόρια με τη σάρκα της μελιτζάνας, το λιωμένο ψημένο σκόρδο, λίγο αλάτι και πιπέρι, τη μελάσα ροδιού και τα φύλλα μέντας.

Γεμίστε τα κενά «καβούκια» των μελιτζανών με το μείγμα. Από πάνω θρυμματίστε τη φέτα, προσθέστε λίγα ακόμη σπόρια ροδιού και λίγη μέντα. Σερβίρετε αμέσως.

* Πηγή: Vita