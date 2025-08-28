magazin
Συνταγή: Παέγια λαχανικών
28 Αυγούστου 2025

Συνταγή: Παέγια λαχανικών

Μια συνταγή υγιεινή, γεμάτη μεσογειακά χρώματα και αρώματα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αν θέλεις κάτι διαφορετικό, τότε αυτή η συνταγή είναι ότι πρέπει. Παέγια λαχανικών – ένα πιάτο γεμάτο χρώμα, γεύσεις και άρωμα Ισπανίας.

Τα υλικά

2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 πράσα, καθαρισμένα και κομμένα σε φέτες περίπου 1 εκ.
2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες
150 γρ ρύζι για παέγια
1 κ.γ. καυτερή καπνιστή πάπρικα
περίπου 1/2 κ.γ. κρόκος
2 δάφνες
75 ml λευκό κρασί
600 ml ζεστό ζωμό λαχανικών (από 1 κύβο)
160 γρ αγκινάρες ψητές (από βάζο, στραγγισμένες)
175 γρ κόκκινες πιπεριές ψητές (από βάζο, στραγγισμένες και κομμένες σε λωρίδες)
50 γρ μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι (κατά προτίμηση Καλαμών)

Για το σερβίρισμα
ψιλοκομμένος μαϊντανός
φέτες λεμονιού

Η διαδικασία

Για να ξεκινήσετε τη συνταγή, ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ή σε μια ρηχή κατσαρόλα που μπαίνει στη φωτιά. Σοτάρετε το κρεμμύδι για 8–10 λεπτά σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσει καλά και να πάρει ελαφρύ χρώμα.

Προσθέστε τα πράσα και το σκόρδο και μαγειρέψτε για 2 λεπτά ακόμη, ανακατεύοντας συνεχώς.

Ρίξτε το ρύζι και μαγειρέψτε για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια προσθέστε την καπνιστή πάπρικα, τον κρόκο και τα φύλλα δάφνης. Ανακατέψτε για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Προσθέστε το λευκό κρασί και αφήστε το μείγμα να πάρει βράση.

Ρίξτε τον ζωμό λαχανικών, ανακατέψτε καλά και αφήστε το ρύζι να σιγομαγειρευτεί για 10 λεπτά, ανακατεύοντας που και που. Αν το ρύζι στεγνώνει, προσθέστε λίγο νερό.

Προσθέστε τις αγκινάρες, τις πιπεριές και τις ελιές. Ανακατέψτε καλά, χαμηλώστε τη φωτιά στο ελάχιστο και αφήστε να μαγειρευτεί χωρίς ανακάτεμα για άλλα 15 λεπτά, μέχρι να απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος του υγρού. Αν το ρύζι δεν είναι αρκετά τρυφερό, σκεπάστε το σκεύος με καπάκι και αφήστε το για ακόμη 5 λεπτά.

Γαρνίρετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρετε με φέτες λεμονιού.

Πηγή: Vita

