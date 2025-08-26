Συνταγή: Ρεβίθια με λιαστές ντομάτες

Ωραίο το κοτόπουλο, το σουβλάκι και τα γεμιστά σαν της μαμάς. Αλλά κάποιες φορές θέλουμε και κάτι διαφορετικό – έτσι για την αλλαγή και για νέες γεύσεις. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ρεβίθια με λιαστές ντομάτες. Μια συνταγή σχετικά εύκολη, υγιεινή, χορταστική και πάρα πολύ γευστική.

Τα υλικά

3 φλιτζ. ρεβίθια βρασμένα

7 λιαστές ντομάτες σε λάδι ψιλοκομμένες

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1/2 φλιτζ. φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος

Για το ντρέσινγκ

4 κ.σ. ελαιόλαδο

Χυμός από 1 λεμόνι

1 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι

Κύμινο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα βρασμένα ρεβίθια, τις λιαστές ντομάτες, το κρεμμύδι και το μαϊντανό.

Χτυπάμε σε ένα μικρό μπολ το ελαιόλαδο με το χυμό λεμονιού, το ξίδι, αλάτι, πιπέρι και κύμινο.

Περιχύνουμε με το ντρέσινγκ τα υλικά στο μπολ και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε τη σαλάτα στο ψυγείο για 5-10 λεπτά, να μαριναριστεί και να δέσουν οι γεύσεις.

Σερβίρουμε τη ρεβιθοσαλάτα σε θερμοκρασία δωματίου ή ελαφρώς δροσερή.

* Πηγή: Vita